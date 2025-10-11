Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nổ lớn tại nhà máy thuốc nổ quân sự ở Mỹ, cả tòa nhà 'biến mất'

Văn Khoa
Văn Khoa
11/10/2025 09:29 GMT+7

Giới chức Mỹ thông báo 19 người mất tích và có người đã thiệt mạng sau vụ nổ lớn tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự ở hạt Hickman thuộc bang Tennessee (Mỹ) hôm 10.10.

Vụ nổ nói trên xảy ra tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự do công ty Accurate Energetic Systems điều hành ở khu vực Bucksnort thuộc hạt Hickman, khiến giới chức phải đưa ra cảnh báo người dân tránh xa khu vực này do lo ngại về các vụ nổ thứ cấp, theo AFP.

- Ảnh 1.

Các nhân viên thực thi pháp luật canh gác bên ngoài nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự của công ty Accurate Energetic Systems, sau vụ nổ tại cơ sở này ở khu Bucksnort thuộc bang Tennessee (Mỹ) ngày 10.10

Ảnh: Reuters

Vụ nổ lớn đến mức có thể nghe thấy từ một khoảng cách rất xa, các mảnh vỡ bao phủ một diện tích 1,2 km2, theo Cảnh sát trưởng hạt Humphreys Chris Davis.

Ông Davis cho biết vụ nổ đã khiến một tòa nhà tại nhà máy sập hoàn toàn, gọi đây là "cảnh tượng tàn khốc nhất mà tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp của mình".

Khi được yêu cầu mô tả tình trạng của tòa nhà nơi vụ nổ xảy ra, ông Davis nói: "Không có gì để mô tả. Nó đã biến mất."

"Hiện tại, chúng tôi xác nhận được 19 người đang được tìm kiếm. Đã có người tử vong. Tôi không muốn đưa ra con số cụ thể... Tôi có thể nói với các bạn ngay lúc này, chúng tôi đang tìm kiếm 19 người", Cảnh sát trưởng Davis nói với các phóng viên.

Thống đốc bang Tennessee Bill Lee cho hay các cơ quan cấp tiểu bang đang phối hợp với các cơ quan địa phương và liên bang để ứng phó.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Accurate Energetic Systems, nhà sản xuất thuốc nổ được thành lập năm 1980, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ AFP.

Trang Facebook của Accurate Energetic Systems thông tin công ty sản xuất "nhiều loại hợp chất nổ mạnh và các sản phẩm đặc biệt" cho Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như các thị trường công nghiệp Mỹ.

Trong tháng trước, chính phủ Mỹ đã trao cho Accurate Energetic Systems một hợp đồng trị giá gần 120 triệu USD để "mua thuốc nổ TNT", theo Lầu Năm Góc.

Khám phá thêm chủ đề

nổ nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự Mỹ Accurate Energetic Systems Tennessee
