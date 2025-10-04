Cháy nổ 'như bom nguyên tử' tại nhà máy lọc dầu Mỹ

Nhà máy lọc dầu của tập đoàn Chevron tại thành phố El Segundo, bang California (Mỹ) đã bị cháy lớn từ tối 2.10. Đến sáng 3.10, tập đoàn thông báo đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và đang điều tra nội bộ để tìm nguyên nhân vụ cháy nổ, theo AP.

Nhà máy lọc dầu của Chevron tại thành phố El Segundo, bang California (Mỹ) ẢNH: AP

Các quan chức El Segundo cho biết đám cháy đã được khống chế và không còn gây đe dọa cho an toàn công cộng. Toàn bộ tuyến đường trong khu vực đã được cho lưu thông trở lại sau vụ cháy.

Theo Chevron, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 21 giờ 30 hôm 2.10 tại một đơn vị xử lý ở góc đông nam của nhà máy. El Segundo là thành phố ven biển ngay sát Los Angeles và cách sân bay quốc tế Los Angeles chỉ khoảng 1,6 km.

Đám cháy tại nhà máy lọc dầu Chevron vào tối 2.10 ẢNH: AP

Cư dân xung quanh nhà máy cho biết đã cảm nhận rung chấn và nhìn thấy ngọn lửa bốc lên cao. "Gần như toàn bộ bầu trời chuyển sang màu cam", ông Sam Daugherty, sống cách nhà máy 10 dãy nhà nói với truyền hình địa phương.

Nhân chứng Mark Rogers cho biết đã bị sốc khi nhìn thấy quả cầu lửa bùng lên trong bầu trời đêm 2.10 khi ông đang đá bóng tại một sân bóng gần đó. "Tôi tưởng chúng ta bị tấn công hạt nhân hay gì đó", ông Rogers nói với tờ Los Angeles Times.

Nhân chứng miêu tả vụ cháy nổ đã làm rung chuyển khu vực ẢNH: AP

Không có người nào tại nhà máy bị thương và không có ai mất tích. Hệ thống theo dõi cho thấy đám cháy không lan ra ngoài nhà máy lọc dầu này.

Thống đốc California Gavin Newsom đã được báo cáo và phối hợp với lực lượng địa phương để bảo vệ cộng đồng. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass thông báo vụ cháy không gây tác động đến sân bay gần đó.

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn tính đến sáng 3.10 ẢNH: AP

Chất lượng không khí tại khu vực không ở mức lo ngại và Chevron được cho là đã triển khai đội ngũ theo dõi chất lượng không khí tại các cộng đồng xung quanh.

Nhà máy lọc dầu của Chevron rộng khoảng 4 km2 và có 1.770 km đường ống. Cơ sở này hoạt động từ năm 1911, có thể lọc 290.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Nhà máy từng xảy ra nhiều vụ cháy trong 10 năm qua, vụ gần nhất là vào năm 2022.