Nổ lớn 'như sấm sét' gây thương vong tại nhà máy thép ở Mỹ

Theo AP dẫn thông báo từ Dịch vụ Khẩn cấp hạt Allegheny, một đám cháy tại nhà máy nói trên bùng phát vào khoảng 10 giờ 51 ngày 11.8 (giờ địa phương). Sức nổ có thể cảm nhận được trong cộng đồng gần đó và khiến các quan chức quận phải cảnh báo người dân tránh xa hiện trường để nhân viên cứu hộ có thể ứng phó. Sau vụ nổ lớn là một số vụ nổ nhỏ hơn.

Khói bốc lên trong vụ nổ tại một nhà máy của công ty U.S. Steel tại thành phố Clairton thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 11.8 Ảnh: Chụp từ video của AP

"Cảm giác như sấm sét. Giàn giáo rung lắc, ngực tôi rung lên, cả tòa nhà rung chuyển, rồi khi chúng tôi nhìn thấy khói đen bốc lên từ nhà máy thép, tôi nghĩ rằng có chuyện tồi tệ đã xảy ra", Zachary Buday, công nhân xây dựng gần hiện trường, nói với Đài WTAE-TV.

Một cư dân Clairton tên Amy Sowers, đang ngồi trên hiên nhà, cách nhà máy gần 1,6 km, và cảm thấy ngôi nhà của mình rung chuyển vì vụ nổ, theo AP.

Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn được tiến hành vào chiều 11.8 và các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một công nhân mất tích trong tàn tích của đám cháy, theo các quan chức.

Tại một cuộc họp báo, ông Scott Buckiso, Giám đốc sản xuất của U.S. Steel, không cung cấp chi tiết về thiệt hại hoặc thương vong, và cho hay họ vẫn đang cố gắng xác định điều gì đã xảy ra. Các nhân viên của U.S. Steel đã "làm rất tốt" việc vào trong và giải cứu công nhân, tắt khí gas và đảm bảo công trường ổn định, theo ông Buckiso.

Tổng Giám đốc điều hành U.S. Steel David B. Burritt cho hay công ty sẽ điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân của vụ nổ.