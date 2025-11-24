Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Xây lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước tết

TTXVN
TTXVN
24/11/2025 05:00 GMT+7

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, rạng sáng 23.11 (giờ địa phương, tức sáng cùng ngày giờ Hà Nội), từ Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, trao đổi về các nhu cầu cần hỗ trợ, cứu trợ, nhất là các điểm bị chia cắt tại các địa phương; tình hình các tuyến giao thông, hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng trường lớp, trạm y tế; việc cấp phát hỗ trợ kinh phí, lương thực cho các địa phương, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên tiếp cận những nơi đang bị chia cắt. Thủ tướng giao các Phó thủ tướng tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ theo địa bàn phân công theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Các địa phương phân công lãnh đạo xuống tận các điểm nóng ở các xã, phường để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo, khắc phục hậu quả, trên tinh thần bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của T.Ư, nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định sinh hoạt, ổn định sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng cho biết trong cuộc tiếp xúc với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, Thủ tướng đã đề nghị WHO hỗ trợ VN khắc phục hậu quả mưa lũ và Tổng giám đốc WHO đã nhận lời. Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp Bộ Ngoại giao gửi yêu cầu kịp thời đến WHO, đề nghị hỗ trợ những vấn đề khẩn cấp cần thiết.

Xây lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước tết- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp trực tuyến từ Nam Phi chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thủ tục trước 10 giờ ngày 23.11, hỗ trợ thêm kinh phí cho Đắk Lắk 500 tỉ đồng, Gia Lai 150 tỉ đồng, Khánh Hòa 150 tỉ đồng, Lâm Đồng 300 tỉ đồng; hỗ trợ gạo cho Đắk Lắk 2.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Lâm Đồng 1.000 tấn. Thủ tướng nhắc nhở các địa phương thông báo các địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ thống nhất, tập trung, trật tự và phân bổ hỗ trợ công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý.

Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30.11; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31.1.2026 để đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân có nhà đón tết.

Bộ GD-ĐT cùng các địa phương rà soát, đề xuất sửa chữa trường lớp tại các cơ sở giáo dục càng sớm càng tốt; tổng hợp, hỗ trợ sách vở cho học sinh. Bộ Y tế phối hợp các địa phương khôi phục thiệt hại, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh cho người dân xong trước 30.11.2025; huy động tối đa lực lượng tại chỗ làm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định tình hình nhân dân; đảm bảo an ninh, an toàn, an dân.

Nhấn mạnh con người là trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương. Nhắc nhở lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương không tham gia các hoạt động chưa cần thiết, tập trung cao độ hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời xử lý các vấn đề theo tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo theo dõi, vận hành hệ thống hồ đập đảm bảo an toàn; khôi phục toàn bộ hệ thống giao thông; khôi phục điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; khôi phục hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc; có gói tín dụng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; có chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do mưa lũ; cung ứng hàng hóa, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu không để thiếu hàng, găm hàng, đội giá…

Thủ tướng yêu cầu tổng hợp lại thiệt hại để trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm bù lại ảnh hưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Các cơ quan truyền thông bám sát địa bàn, tập trung phản ánh tình hình; công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo tính liên tục, hệ thống, đồng bộ, thống nhất.

Giao việc rõ cho từng bộ, ngành trong việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng lưu ý các tỉnh, thành phố được Bộ Chính trị phân công giúp các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai phối hợp rà soát, hỗ trợ và tiếp nhận, phân bổ hiệu quả, tránh lãng phí; đề nghị MTTQ VN kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bão lũ...

