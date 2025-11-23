Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 bảo đảm chiến lược về thúc đẩy tăng trưởng

Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra trong trong hai ngày 22 - 23.11, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước thành viên G20, 20 quốc gia khách mời cùng 21 lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Dẫn đầu Đoàn đại biểu VN tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc mang tính thời đại, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, quản trị toàn cầu cần hướng tới: mục tiêu trọng tâm là duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bao trùm, toàn diện; nguyên tắc quan trọng nhất là tôn trọng bình đẳng, cùng có lợi, dựa trên luật lệ và thông lệ quốc tế, đoàn kết, hợp tác, đối thoại nhằm tạo ra sức mạnh, đem lại lợi ích, củng cố niềm tin; cách tiếp cận xuyên suốt là toàn dân, toàn diện, toàn cầu, đặt con người ở vị trí trung tâm.

Với phương châm "đoàn kết để có sức mạnh - hợp tác để có lợi ích - đối thoại để có lòng tin", Thủ tướng đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để bảo đảm ổn định để phát triển trong quan hệ quốc tế, chính trị thế giới và kinh tế vĩ mô toàn cầu, Thủ tướng đề xuất G20 đi đầu trong xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm giải pháp cho các xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển; phối hợp chính sách để ngăn ngừa rủi ro hệ thống, ứng phó khủng hoảng; hạn chế rào cản thương mại, giảm thiểu phân mảnh chuỗi cung ứng; thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi nợ, bảo đảm ổn định vĩ mô toàn cầu.

Để bảo đảm hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với WTO là trung tâm, hệ thống tài chính toàn cầu cân bằng, minh bạch, cởi mở; quyền tiếp cận bình đẳng về khoa học công nghệ và tài chính cho phát triển, Thủ tướng đề nghị G20 tăng cường hợp tác, đấu tranh không chính trị hóa khoa học và thương mại, hỗ trợ các nước đang phát triển bằng các chính sách thương mại công bằng, hài hòa lợi ích, phát triển hệ thống tài chính hiệu quả và nâng cao năng lực chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của các quốc gia; cải cách toàn diện WTO để hoạt động tích cực, hiệu quả hơn.

Để bảo đảm quản trị toàn cầu linh hoạt, hiệu quả, tạo hệ sinh thái cho phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Thủ tướng kêu gọi G20 cùng các cơ chế đa phương tăng cường đối thoại, xây dựng khuôn khổ quản trị toàn cầu hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường, giữa hiện tại và tương lai, cân bằng lợi ích giữa các nền kinh tế; thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

Thủ tướng khẳng định VN sẵn sàng hợp tác tích cực, bình đẳng, cùng có lợi với các nước, G20 và cộng đồng quốc tế vì một thế giới hòa bình, văn minh, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau", để mọi người dân đều được hưởng lợi từ thành quả của phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Sáng 22.11 theo giờ địa phương, tại TP.Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez; Hoàng thái tử Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed Al Nahyan; Tổng thống Brazil Lula da Silva; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb; Phó tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Rakan; Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga; Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala. Chiều cùng ngày, Thủ tướng tiếp Tổng thư ký Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula; Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao VN gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người VN tại Nam Phi.



