Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo nhiều nước bên lề G20

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Tổng thống Hàn khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ẢNH: NHẬT BẮC

Tổng thống Hàn Quốc gửi lời chia buồn và chia sẻ sâu sắc với nhân dân Việt Nam về những mất mát về con người và tài sản trong các đợt bão lũ vừa qua.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện; việc triển khai các thỏa thuận cấp cao vừa qua rất tích cực, hiệu quả.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hiện thực hóa tầm nhìn đưa hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác về lao động để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác hai nước trong lĩnh vực này.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai Thủ tướng nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác để đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; nhất trí tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh; mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học, công nghệ thành lĩnh vực hợp tác chủ chốt giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, nghiên cứu ký kết thỏa thuận thương mại song phương; đề nghị Chính phủ khuyến khích các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư chất lượng cao vào các dự án lớn tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, logistics; thành lập các nhóm nghiên cứu chung trong những lĩnh vực khoa học, công nghệ mà Ấn Độ có thế mạnh.

Chia sẻ với những đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ủng hộ hai nước thúc đẩy chuyến thăm cấp cao, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp, chuyển lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Hoàng thái tử Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed Al Nahyan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hoàng thái tử Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed Al Nahyan ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần tích cực phối hợp tổ chức Hội nghị Đầu tư UAE - Việt Nam tại Việt Nam dự kiến tháng 4.2026, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh lương thực, công nghiệp Halal. Thủ tướng cũng đề nghị UAE đẩy mạnh đầu tư và hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, thúc đẩy sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Hoàng thái tử Khaled bin Mohamed Al Nahyan khẳng định UAE luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của UAE tại khu vực Đông Nam Á; nhất trí cao với những đề nghị của Thủ tướng về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học, công nghệ, quốc phòng và du lịch, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và Hiệp định CEPA; cho biết sẽ cử các đoàn UAE trong lĩnh vực đầu tư, hợp tác tài chính... sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy các dự án cụ thể.

Hoàng thái tử Khaled bin Mohamed Al Nahyan cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng về hợp tác thể thao, đặc biệt là hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước cùng triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt mức 8 tỉ USD và sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ẢNH: TTXVN

Thủ tướng đồng thời đề nghị hai bên xem xét ký kết Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ cho công dân hai nước và đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục hỗ trợ, vận động các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), cũng như thúc đẩy Ủy ban châu âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho rằng hai bên cần tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng để tăng cường gắn bó lợi ích trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động như hiện nay.

Thủ tướng Tây Ban Nha đề nghị hai nước thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao, góp phần tăng cường tình cảm hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định Tây Ban Nha luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam và giữa EU với ASEAN.