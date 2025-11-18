Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chủ tịch nước: 'Cần suy nghĩ làm sao thích ứng với biến đổi khí hậu'

Mạnh Cường
18/11/2025 13:03 GMT+7

Trong chuyến công tác tại TP.Đà Nẵng, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An. Chủ tịch nước yêu cầu: 'Cần suy nghĩ làm sao thích ứng với biến đổi của khí hậu'.

Sáng nay 18.11, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An (xã Gò Nổi, TP.Đà Nẵng).

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TP.Đà Nẵng cùng đông đảo nhân dân thôn Bảo An.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết hôm nay đúng 95 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2025) và cũng đúng vào Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2025. Chủ tịch nước rất vui mừng khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cùng bà con của thôn Bảo An, một vùng quê trù phú nghĩa tình.

Làng Bảo An năm xưa được mệnh danh là ngôi làng khoa bảng bậc nhất vùng Trung Nam bộ, cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa cách mạng và anh hùng, luôn tỏa sáng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng quân dân cả nước anh dũng chiến đấu giành độc lập dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước: 'Cần suy nghĩ làm sao thích ứng với biến đổi của khí hậu' - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An

ẢNH: NGỌC PHÚ

Thời gian vừa qua và hiện nay, xã Gò Nổi và nhiều địa phương trên cả nước đang phải đối mặt với thiên tai bão lũ bất thường. Rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề cả về người, tài sản, mùa màng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh kế và chuyện học tập của học sinh.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại mà nhân dân TP.Đà Nẵng và các vùng địa phương trên cả nước đã và đang phải gánh chịu", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng gửi lời tri ân sâu sắc các lực lượng trên tuyến đầu như quân đội, công an, cán bộ thôn xã, các cấp, ngành và nhân dân cả nước đã nhường cơm sẻ áo, không quản hiểm nguy, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong suốt thời gian vừa qua.

Chủ tịch nước cho hay, đoàn kết là truyền thống văn hóa, được hun đúc qua hàng ngàn năm và luôn là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước: 'Cần suy nghĩ làm sao thích ứng với biến đổi của khí hậu' - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngôn

ẢNH: MAI QUANG

Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Gò Nổi và TP.Đà Nẵng là mảnh đất anh hùng, là căn cứ địa của kháng chiến, quê hương của nhiều người con ưu tú, anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Chính mảnh đất này cũng sản sinh nhiều danh nhân và cán bộ cách mạng lão thành như cụ Hoàng Diệu, Phạm Phú Tứ, Phan Thanh, Nguyễn Thị Bình, Trần Thị Lý…

Cần suy nghĩ làm sao thích ứng với biến đổi của khí hậu

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc hôm nay, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiều vấn đề.

Trong đó, phát huy truyền thống và những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nhân dân, đề cao và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân; bảo đảm mọi kế hoạch và chính sách phải lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự phát triển.

Chủ tịch nước: 'Cần suy nghĩ làm sao thích ứng với biến đổi của khí hậu' - Ảnh 3.

Trong sáng 18.11, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn

ẢNH: MAI QUANG

Ngoài ra, xây dựng bộ máy chính quyền thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Đoàn kết, phải đoàn kết hơn nữa; quyết tâm, phải quyết tâm hơn nữa... Không ngừng quan tâm, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao mức sống, thu nhập của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đáng chú ý, cần chủ động có các giải pháp thích ứng và xây dựng cộng đồng an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay. "Cần suy nghĩ làm sao thích ứng với biến đổi của khí hậu, thích ứng với mưa lũ", Chủ tịch nước chỉ đạo.

Chủ tịch nước cho hay, trong cơn bão số 10, 11, 12, 13 vừa qua, cả nước có hàng chục người bị chết, hàng trăm người bị thương và hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập... Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 40.000 tỉ đồng.

Hiện nay Đảng, Nhà nước đã và đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống; đã và đang chỉ đạo Chính phủ, các cấp, các ngành xây dựng kịch bản, quy hoạch, phương án để ứng phó với thiên tai bão lũ.

Ngoài ra, ưu tiên ngân sách để nâng cấp đê điều, chống ngập ở đô thị, sạt lở vùng núi, khuyến khích làm nhà nổi, nhà sàn, nhà trên sàn bê tông ở vùng trũng, vùng thường xuyên bị ngập úng, triều cường…

"Ngày 11.11 vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, lãnh đạo chủ chốt đã họp bàn và quyết định nhiều nội dung chủ trương, trong đó có giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ nhân dân sau bão lũ, như hỗ trợ làm nhà nếu nhà sập, hỗ trợ để sửa nhà nếu nhà tốc mái, sụp đổ một phần. Và đặc biệt là không để người dân bị thiếu đói, bị thiếu nước, bất kể trong tình huống nào", Chủ tịch nước chia sẻ.

Trong sáng cùng ngày (18.11), Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn; thăm nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngôn tại thôn Bảo An…

