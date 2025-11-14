Phó thủ tướng Mai Văn Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Khánh Hòa

Sáng 14.11, không khí phấn khởi bao trùm liên khu dân cư thôn Suối Cau - Bến Khế - Suối Sâu, xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Hàng trăm bà con các dân tộc Kinh, Ê Đê, Tày, Nùng, Raglai, Mường, Hoa, Dao, T’rin trong trang phục truyền thống rực rỡ đã nô nức chào đón Phó thủ tướng Mai Văn Chính đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

Cùng tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn và bà Trần Thu Mai, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chung vui ngày hội với người dân xã Bắc Khánh Vĩnh ẢNH: BÁ DUY

Liên khu dân cư thôn Suối Cau - Bến Khế - Suối Sâu hiện có 1.118 hộ với 4.661 nhân khẩu, gồm 9 dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó lâu đời.

Năm 2025, ba thôn triển khai tốt 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Khối đại đoàn kết được củng cố, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Mô hình "Ngày chủ nhật xanh", "Dân vận khéo" và chuyển đổi số lan tỏa rộng khắp.

Tình làng nghĩa xóm thể hiện rõ nét qua các hoạt động thiện nguyện. Năm 2025, các thôn vận động được hơn 8 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ 20,5 triệu đồng cùng 1,2 tấn gạo giúp đồng bào miền Bắc bị bão lũ, quyên góp 18,9 triệu đồng thăm 16 hộ có người ốm đau, qua đời.

Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. Hiện còn 36 hộ nghèo (chiếm 3,2%), hằng năm có hơn 95% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ba thôn nhiều năm liền được công nhận thôn văn hóa.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành tặng quà cho liên khu dân cư thôn Suối Cau - Bến Khế - Suối Sâu ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại ngày hội, Phó thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương những nỗ lực, sáng kiến và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân xã Bắc Khánh Vĩnh đạt được.

Phó thủ tướng mong muốn địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng xã ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong đó, cần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị; phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo của đồng bào các dân tộc, phát huy lợi thế địa hình, khí hậu, tài nguyên để phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận những bước chuyển mình ấn tượng của xã Bắc Khánh Vĩnh ẢNH: BÁ DUY

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp theo chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm.

"Cán bộ, đảng viên Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ '3 gần' - gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; '5 phải' - phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; '4 không' - không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng", Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Phó thủ tướng cũng đề nghị quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn bản sắc các dân tộc, chăm lo khuyến học, khuyến tài, khơi dậy phong trào học tập suốt đời, xây dựng "công dân số" trong thời đại mới. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chụp hình lưu niệm cùng với người dân xã Bắc Khánh Vĩnh ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, Phó thủ tướng đề nghị đẩy mạnh công tác chăm lo gia đình, thân nhân người có công với cách mạng; vận động, huy động nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà cho liên khu dân cư và 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo xã Bắc Khánh Vĩnh tặng quà cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.