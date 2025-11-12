Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Jordan thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 12 - 13.11.

Tham dự lễ đón có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Võ Minh Lương; Đại sứ Việt Nam tại UAE kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp; Thứ trưởng Bộ Công an, trung tướng Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9.8.1980 - 9.8.2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan chụp ảnh cùng các cháu thiếu nhi ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH