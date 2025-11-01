Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác cho APEC

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
01/11/2025 15:35 GMT+7

Sáng 1.11, tại Gyeongju (Hàn Quốc) đã diễn ra phiên họp thứ 2 Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32, với các nhà lãnh đạo, trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhận định thế giới đang chuyển mình nhanh chóng bởi tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, cùng những biến động sâu sắc về văn hóa, xã hội và môi trường, đòi hỏi các nền kinh tế APEC phải chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức.

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác cho APEC - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên họp thứ 2 Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước đã đề xuất 5 định hướng lớn hợp tác cho APEC. Theo đó, các thành viên APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là xây dựng các chuẩn mực, quy tắc cần thiết để bảo đảm cân bằng giữa động lực phát triển của doanh nghiệp với quyền lợi chính đáng của người dân và tiến bộ xã hội cũng như cơ hội bình đẳng giữa các nền kinh tế.

APEC cũng cần chú trọng xây dựng hạ tầng đồng bộ, bền vững và hệ sinh thái số an toàn, đáng tin cậy cho sự phát triển kinh tế số ở khu vực. Chủ tịch nước cũng khẳng định cần có niềm tin lẫn nhau - niềm tin vào hợp tác để xây dựng tương lai khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, hiện đại, an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả người dân.

Chia sẻ quan điểm của Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, gắn liền với tăng trưởng nhanh và bền vững; “đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia của mọi cấp, mọi ngành, cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của tất cả mọi người dân”.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng và thế mạnh của diễn đàn, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác cho APEC - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung

ẢNH: TTXVN

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí thông qua Sáng kiến trí tuệ nhân tạo APEC và Khung khổ hợp tác APEC về thay đổi nhân khẩu học, nhằm thúc đẩy hợp tác trước những xu thế phát triển mới của khu vực và thế giới.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 32 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các thành viên APEC chúc mừng Hàn Quốc đã chủ trì thành công Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32 và Năm APEC 2025, đồng thời chúc mừng Trung Quốc sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2026.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC

Chiều 31.10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản và New Zealand; Trưởng đoàn Papua New Guinea, Peru và Trưởng đoàn Hồng Kông (Trung Quốc).

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất '3 trọng tâm' mà APEC cần tập trung

Khám phá thêm chủ đề

chủ tịch nước lương cường APEC Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận