Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất '3 trọng tâm' mà APEC cần tập trung

Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
theo TTXVN
31/10/2025 15:58 GMT+7

Sáng 31.10 (giờ địa phương), tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Gyeongju (Hàn Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và có bài phát biểu tại phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của gia tăng kết nối và nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế APEC, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, trước những cú sốc từ bên ngoài và tác động trái chiều của công nghệ.

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất '3 trọng tâm' mà APEC cần tập trung- Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Chủ tịch nước Lương Cường

ẢNH: TTXVN

Theo đó, Chủ tịch nước đề xuất "3 trọng tâm" mà APEC cần tập trung. 

Thứ nhất, APEC cần giải quyết các điểm nghẽn lớn trong chuỗi cung ứng và kết cấu hạ tầng của khu vực thông qua số hóa hiệu quả quy trình thông quan; nâng cấp và đồng bộ hóa hạ tầng giao thông, logistics, công nghệ thông tin; hài hòa hóa quy định dữ liệu và thanh toán xuyên biên giới; thu hẹp khoảng cách trình độ công nghệ giữa các nền kinh tế.

Thứ hai, cần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư bằng các nỗ lực hiện thực hóa Hiệp định thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, triển khai các thỏa thuận thương mại nhiều bên của Tổ chức Thương mại thế giới như Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, cắt giảm các rào cản phi thuế quan.

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất '3 trọng tâm' mà APEC cần tập trung- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường dự APEC lần thứ 32

ẢNH: TTXVN

Thứ ba, cần hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường, nâng cao năng lực quản trị để thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, nền tảng kinh tế vi mô vững chắc đóng vai trò then chốt cho tăng trưởng dài hạn và bài học phát triển của khu vực cũng đã khẳng định vai trò rất quan trọng của khu vực tư nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, với vai trò chủ nhà năm APEC 2027, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế trong và ngoài APEC để tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kiến tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triển, vì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh hội nghị lần này là dịp để các nhà lãnh đạo trao đổi cởi mở và xây dựng, nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng chung của khu vực.

Các nhà lãnh đạo APEC và khách mời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập và kết nối kinh tế liên khu vực; kêu gọi tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đối thoại chính sách giữa các khu vực; đẩy mạnh xúc tiến, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư; xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, linh hoạt và bền vững.

chủ tịch nước lương cường APEC Hàn Quốc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

