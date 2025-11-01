Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo một số thành viên APEC

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt, nhất là phát triển kinh tế - xã hội và các cải cách, đổi mới thời gian qua.

Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hợp tác để ứng phó với các vấn đề chung như biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, an ninh lương thực, an ninh mạng.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới bà Takaichi được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản. Bà Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu; chúc mừng những thành tựu phát triển và cải cách, đổi mới của Việt Nam thời gian gần đây và hứa sẽ thu xếp thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Ảnh: TTXVN

Cũng vào chiều 31.10, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; đề nghị hai bên triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng và mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Tán thành với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai Đảng, phát huy hiệu quả cơ chế hội thảo lý luận; khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi vấn đề trên biển và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.