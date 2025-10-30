Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các tập đoàn lớn

Lotte sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và chúc mừng các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Lotte tại Việt Nam, một trong những hình mẫu đầu tư thành công tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực bất động sản, giải trí, chế biến thực phẩm.

Chủ tịch nước Lương Cường với Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin và các đại biểu ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc và Tập đoàn Lotte yên tâm đầu tư lâu dài; đồng thời đề nghị Tập đoàn Lotte tiếp tục mở rộng đầu tư và coi Việt Nam là thị trường chiến lược, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết.

Chủ tịch nước cho rằng, trong quá trình thực hiện các dự án tại Việt Nam, Tập đoàn Lotte cần quan tâm bảo vệ môi trường, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong nước, sử dụng các nguyên, vật liệu mà Việt Nam sản xuất, bảo đảm chế độ an sinh cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động của Lotte trong thời gian qua. Ông Shin Dong Bin nhấn mạnh, tập đoàn đang giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu, với kế hoạch đầu tư hơn 23.000 tỉ won (16,2 tỉ USD) trên khắp thế giới, trong đó Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm. Lotte sẽ mở rộng đầu tư, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.

Chia sẻ và nhất trí với các ý kiến của ông Shin Dong Bin, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Lotte. Đối với các đề xuất, kiến nghị của phía Lotte, Chủ tịch nước cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng liên quan để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, giúp Lotte tiếp tục hoạt động ổn định lâu dài tại Việt Nam, vì lợi ích của cả hai bên.

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Lý Lợi, nhà sáng lập Tập đoàn MEBO International của Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Lý Lợi, người sáng lập Tập đoàn MEBO International ẢNH: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Việt Nam đang chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bà Lý Lợi cho biết, MEBO International đang hợp tác với Công ty cổ phần Dược phẩm VCP triển khai giai đoạn 1 của dự án đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. MEBO International cũng đang xem xét triển khai thêm các dự án đầu tư mới tại Việt Nam trong 3 lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe.

Bà Lý Lợi bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để sớm có sự hiện diện chính thức, mở rộng hợp tác đầu tư và đóng góp vào sự phát triển của ngành y dược tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO International yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực y, dược, Chủ tịch nước Lương Cường mong rằng, các hoạt động đầu tư, hợp tác của Tập đoàn MEBO International với Việt Nam sẽ góp phần vào việc củng cố hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước láng giềng anh em.