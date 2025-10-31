Thương hiệu mắt kính hàng đầu Nhật Bản tấn công thị trường Việt Nam

Thương hiệu mắt kính JINS thuộc Tập đoàn JINS Holdings (Nhật Bản) chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 8.11 tới đây, đặt tại Saigon Centre (67 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM); khách hàng có thể đến trải nghiệm từ ngày 1.11. Đây là flagship store (cửa hàng biểu tượng) đầu tiên của JINS tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Cửa hàng JINS Saigon Centre rộng 200 m², được thiết kế hiện đại theo phong cách Nhật Bản tối giản, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi và tinh tế.

Bước đi chiến lược của thương hiệu mắt kính Nhật Bản, nhằm phủ sóng nhận diện thương hiệu tại thị trường bán lẻ có sức mua cao nhất cả nước ẢNH: LÊ NAM

Các sản phẩm của hãng nổi tiếng nhờ khung kính nhẹ, thiết kế thời trang, đeo thoải mái cùng ống kính đa chức năng phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau.

Trước khi chính thức khai trương, JINS đã thử nghiệm một cửa hàng pop-up và ghi nhận hơn 2.000 đơn đặt hàng trước, vượt xa kỳ vọng ban đầu của hãng.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ AI đo độ hợp của gọng kính với khuôn mặt ẢNH: LÊ NAM

Tính đến tháng 9.2025, JINS đã vận hành 810 cửa hàng trên toàn cầu tại 7 thị trường, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Philippines, Hồng Kông và Mông Cổ. Việt Nam là thị trường thứ 8 mà JINS chính thức hiện diện.

Đại diện JINS cho biết, việc mở cửa hàng tại Việt Nam nằm trong chiến lược tăng tốc mở rộng thị trường Đông Nam Á. Trước đó, JINS cũng vừa khai trương cửa hàng flagship toàn cầu JINS Ginza tại Tokyo vào tháng 9.2025, tham vọng trở thành thương hiệu kính mắt số 1 thế giới.