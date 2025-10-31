Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thương hiệu mắt kính hàng đầu Nhật Bản tấn công thị trường Việt Nam

Lê Nam
Lê Nam
31/10/2025 16:22 GMT+7

JINS, thương hiệu kính mắt hàng đầu Nhật Bản chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với cửa hàng flagship đầu tiên tại Saigon Centre, đồng thời mở thêm hai cửa hàng khác trong tháng 11.2025.

Thương hiệu mắt kính JINS thuộc Tập đoàn JINS Holdings (Nhật Bản) chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 8.11 tới đây, đặt tại Saigon Centre (67 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM); khách hàng có thể đến trải nghiệm từ ngày 1.11. Đây là flagship store (cửa hàng biểu tượng) đầu tiên của JINS tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Cửa hàng JINS Saigon Centre rộng 200 m², được thiết kế hiện đại theo phong cách Nhật Bản tối giản, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi và tinh tế.

Thương hiệu mắt kính hàng đầu Nhật Bản tấn công thị trường Việt Nam- Ảnh 1.

Bước đi chiến lược của thương hiệu mắt kính Nhật Bản, nhằm phủ sóng nhận diện thương hiệu tại thị trường bán lẻ có sức mua cao nhất cả nước

ẢNH: LÊ NAM

Các sản phẩm của hãng nổi tiếng nhờ khung kính nhẹ, thiết kế thời trang, đeo thoải mái cùng ống kính đa chức năng phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau.

Trước khi chính thức khai trương, JINS đã thử nghiệm một cửa hàng pop-up và ghi nhận hơn 2.000 đơn đặt hàng trước, vượt xa kỳ vọng ban đầu của hãng.

Thương hiệu mắt kính hàng đầu Nhật Bản tấn công thị trường Việt Nam- Ảnh 2.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ AI đo độ hợp của gọng kính với khuôn mặt

ẢNH: LÊ NAM

Tính đến tháng 9.2025, JINS đã vận hành 810 cửa hàng trên toàn cầu tại 7 thị trường, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Philippines, Hồng Kông và Mông Cổ. Việt Nam là thị trường thứ 8 mà JINS chính thức hiện diện.

Đại diện JINS cho biết, việc mở cửa hàng tại Việt Nam nằm trong chiến lược tăng tốc mở rộng thị trường Đông Nam Á. Trước đó, JINS cũng vừa khai trương cửa hàng flagship toàn cầu JINS Ginza tại Tokyo vào tháng 9.2025, tham vọng trở thành thương hiệu kính mắt số 1 thế giới.

Cơ hội tại thị trường gần 500 triệu USD

Thị trường mắt kính Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Theo báo cáo của IMARC Group, doanh thu ngành này được dự báo đạt 498,6 triệu USD trong năm 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng kép khoảng 5,4% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2033. Khảo sát cho thấy, phần lớn người tiêu dùng chọn mua kính tại các cửa hàng nhỏ lẻ; trải nghiệm mua sắm chưa được chuẩn hóa, thiếu dịch vụ đo mắt chuyên nghiệp và niềm tin về chất lượng sản phẩm.

Xem thêm bình luận