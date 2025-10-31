Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 31.10.2025: Trong nước tăng mạnh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
31/10/2025 08:23 GMT+7

Giá dầu thế giới gần như đi ngang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hạ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng mạnh.

Sáng 31.10, giá xăng dầu nhích nhẹ 0,1% - gần như đi ngang. Theo đó, giá dầu Brent giao dịch ngưỡng 65 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 60,57 USD/thùng.

Tuy vậy, trong tháng 10, 2 mặt hàng dầu chuẩn Brent và WTI đều giảm chưa tới 1% so với tháng trước. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp giá dầu đi xuống do thị trường luôn trong tâm thế lo ngại dư cung, trong khi nhu cầu không tăng. 

Cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau 6 năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30.10 đã kết thúc tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ trở về Mỹ sau cuộc họp, Tổng thống Mỹ khẳng định ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%. Ngoài ra, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl xuống còn 10%, đổi lại Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép.

Giá xăng dầu hôm nay 31.10.2025: Trong nước tăng mạnh- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới đi ngang sau cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc

ẢNH: REUTERS

Ở một diễn biến khác, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đồng thời phát tín hiệu rằng đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm nay. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay tiêu dùng, kích thích tăng trưởng cũng như tăng nhu cầu nhiên liệu.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu được liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh tăng đồng loạt từ chiều hôm qua (30.10). Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít và dầu mazut tăng 541 đồng/kg. Lần điều chỉnh này liên Bộ cũng không sử dụng chi/trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 31.10, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đồng loạt, phổ biến ở mức sau: Xăng E5 RON92-II không cao hơn 19.760 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.488 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.203 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 19.271 đồng/lít và dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 14.639 đồng/kg. 

Trong khi đó, bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố hôm nay (31.10) như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 31.10.2025: Trong nước tăng mạnh- Ảnh 2.

