Giá xăng dầu hôm nay 30.10.2025: Xăng trong nước tăng mạnh từ chiều nay

Nguyên Nga
Nguyên Nga
30/10/2025 08:50 GMT+7

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng trong bối cảnh giá trong nước được dự báo tăng mạnh từ chiều nay (30.10).

Sáng 30.10, giá xăng dầu đảo chiều tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp, dầu Brent tăng 0,52 USD/thùng, tương đương 0,8%, lên 64,92 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,33 USD/thùng, tương đương 0,6%, lên 60,48 USD/thùng.

Theo dữ liệu vừa công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ đều giảm sâu hơn so với kỳ vọng của giới phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters trước đó. Cụ thể, tuần trước, lượng dầu thô tồn kho ở Mỹ giảm gần 7 triệu thùng, vượt xa mức giảm dự kiến chỉ 211.000 thùng.

Đợt giảm mạnh này buộc các nhà đầu tư phải xem xét lại dự báo thị trường dầu đang tiến tới tình trạng dư cung lớn, trong bối cảnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tiếp tục tăng sản lượng. Các nhà phân tích cũng bày tỏ sự nghi ngờ về dự báo dư cung này.

Giá xăng dầu hôm nay 30.10.2025: Xăng trong nước tăng mạnh từ chiều nay- Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh từ chiều nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thị trường hôm nay ngóng thông tin về cuộc gặp gỡ ngày mai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu lo ngại suy giảm kinh tế toàn cầu do tác động từ chính sách thuế quan và các cuộc chiến thương mại diễn ra trong thời gian vừa qua. 

Trong nước, cập nhật dự báo đến sáng nay, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều nay sẽ tăng mạnh. Giá xăng ước tính tăng từ 700 - 760 đồng/lít; giá dầu hòa và diesel tăng từ 1.100 - 1.350 đồng/lít; dầu mazut tăng 550 đồng/kg.

Dự báo trên chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 44 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 24 lần tăng, 20 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 22 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

