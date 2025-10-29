Giá xăng dầu hôm nay 29.10.2025: Xăng trong nước tăng 750 đồng/lít?

Sáng 29.10, giá xăng dầu giữ đà giảm nhẹ, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay, dầu Brent giảm 1,22 USD/thùng, tương đương 1,9%, xuống 64,4 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,16 USD/thùng, tương đương 1,9%, lùi về 60,15 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu có 3 phiên giảm liên tiếp tính từ đầu tuần đến nay. Theo các phân tích, tác động của các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga có thể không tác động lớn đến nguồn cung toàn cầu. Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng, tác động của các lệnh trừng phạt đối với các quốc gia xuất khẩu dầu sẽ hạn chế, do thị trường vẫn còn năng lực dự phòng nhất định.

Xăng dầu trong nước sắp có đợt tăng giá mạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, khả năng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng trong thời gian tới có thể kéo giá dầu giảm. Sau nhiều năm cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu, tổ chức này đã bắt đầu đảo ngược xu hướng giảm, tăng sản lượng liên tục để lấy lại thị phần. Một số nhà phân tích cho rằng, OPEC+ có thể giúp bù đắp sản lượng dầu Nga bị sụt giảm sau các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.

Trong nước, cập nhật đến sáng nay, một số thương nhân đầu mối xăng dầu ước tính, tại kỳ điều hành giá chiều mai (30.10), do giá thế giới tăng mạnh trong tuần trước, giá xăng trong nước có thể tăng 750 đồng/lít, giá dầu diesel tăng mạnh gần 1.400 đồng/lít. Đây là mức tăng khá cao trong bối cảnh thị trường nhiên liệu biến động liên tục.

Tại kỳ điều hành giá tuần trước (23.10), các mặt hàng xăng dầu trong nước đều được điều chỉnh giảm nhẹ đồng loạt, mức giảm dao động khoảng từ 180 - 540 đồng/lít/kg.