Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 29.10.2025: Xăng trong nước tăng 750 đồng/lít?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/10/2025 08:55 GMT+7

Đó là dự báo của các nhà nhập khẩu xăng dầu đưa ra hôm nay (29.10) sau khi giá dầu thế giới có 3 phiên giảm liên tục trong tuần này. Tuần trước, dầu thế giới tăng vọt 7 - 8%.

Sáng 29.10, giá xăng dầu giữ đà giảm nhẹ, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay, dầu Brent giảm 1,22 USD/thùng, tương đương 1,9%, xuống 64,4 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,16 USD/thùng, tương đương 1,9%, lùi về 60,15 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu có 3 phiên giảm liên tiếp tính từ đầu tuần đến nay. Theo các phân tích, tác động của các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga có thể không tác động lớn đến nguồn cung toàn cầu. Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng, tác động của các lệnh trừng phạt đối với các quốc gia xuất khẩu dầu sẽ hạn chế, do thị trường vẫn còn năng lực dự phòng nhất định. 

Giá xăng dầu hôm nay 29.10.2025: Xăng trong nước tăng 750 đồng/lít?- Ảnh 1.

Xăng dầu trong nước sắp có đợt tăng giá mạnh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, khả năng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng trong thời gian tới có thể kéo giá dầu giảm. Sau nhiều năm cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu, tổ chức này đã bắt đầu đảo ngược xu hướng giảm, tăng sản lượng liên tục để lấy lại thị phần. Một số nhà phân tích cho rằng, OPEC+ có thể giúp bù đắp sản lượng dầu Nga bị sụt giảm sau các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ. 

Trong nước, cập nhật đến sáng nay, một số thương nhân đầu mối xăng dầu ước tính, tại kỳ điều hành giá chiều mai (30.10), do giá thế giới tăng mạnh trong tuần trước, giá xăng trong nước có thể tăng 750 đồng/lít, giá dầu diesel tăng mạnh gần 1.400 đồng/lít. Đây là mức tăng khá cao trong bối cảnh thị trường nhiên liệu biến động liên tục. 

Tại kỳ điều hành giá tuần trước (23.10), các mặt hàng xăng dầu trong nước đều được điều chỉnh giảm nhẹ đồng loạt, mức giảm dao động khoảng từ 180 - 540 đồng/lít/kg.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 27.10.2025: Giữ đà tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 27.10.2025: Giữ đà tăng mạnh

Giá dầu giữ đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay trong bối cảnh Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với 2 tập đoàn năng lượng lớn của Nga. Trong nước, dự báo giá xăng dầu tuần này sẽ tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 28.10.2025: Xăng trong nước tuần này tăng mạnh?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu giá dầu thế giới xăng dầu hôm nay OPEC+
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận