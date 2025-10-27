Giá xăng dầu hôm nay 27.10.2025: Giữ đà tăng mạnh

Sáng 27.10, giá xăng dầu giữ đà tăng. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều tăng khoảng 0,6%, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 61,88 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 65,6 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, việc Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil đang ảnh hưởng đến giá dầu. Sau các lệnh trừng phạt, diễn biến mới đây là thông tin các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc đã dừng mua dầu của Nga, được vận chuyển bằng đường biển. Trong khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cũng có kế hoạch cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu để tuân thủ các lệnh trừng phạt này.

Ngoài ra, theo Reuters, nhà máy lọc dầu lớn thứ 4 của Nga là Ryazan cũng mới ngừng hoạt động một phần (khoảng 1/4 công suất toàn nhà máy, tương đương 80.000 thùng/ngày) sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Giá dầu thế giới đang có xu hướng tăng, dự báo giá trong nước tuần này tăng mạnh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Về nguồn cung tuần này, dữ liệu mới nhất từ Baker Hughes cho thấy có sự gia tăng nhẹ trong hoạt động khoan dầu tại Mỹ, số giàn khoan tăng lên 420 giàn, song vẫn thấp hơn khoảng 60 giàn so với cùng kỳ năm ngoái.

Với những diễn biến trên, các nhà phân tích trên Reuters dự báo giá dầu thế giới có xu hướng tăng trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng. Tuy vậy, giá dầu được dự báo tiếp tục biến động theo cuộc gặp gỡ quan trọng dự kiến trong tuần giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài.

Trong nước, giá xăng dầu bán lẻ đang quanh mốc 20.000 đồng/lít. Tham chiếu giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singaore, một số thương nhân đầu mối ước tính, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần này có thể tăng đồng loạt. Trong đó, mức tăng của giá xăng thấp hơn mức tăng của giá dầu diesel.



