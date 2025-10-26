Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tại sao chiết khấu bán lẻ xăng dầu về 0 đồng?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/10/2025 17:58 GMT+7

Phản ánh đến Báo Thanh Niên, một số đại lý, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho hay, trong 2 ngày cuối tuần, chiết khấu bán lẻ xăng dầu lao dốc mạnh, thậm chí nhiều nơi về 0 đồng, không có hàng.

Ngày 26.10, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khu vực phía bắc cho hay, chiết khấu bán lẻ xăng dầu lao dốc sau khi giá dầu thế giới chốt phiên cuối tuần tăng mạnh.

Cụ thể, mức chiết khấu của các sản phẩm xăng dầu được Công ty TNHH TM H.T báo mức 200 - 400 đồng/lít xăng - lấy hàng tại kho Hải Linh (Hải Phòng), 50 đồng/lít dầu diesel - lấy hàng tại kho Bắc Ninh, 250 - 450 đồng/lít xăng và dầu - lấy hàng tại kho Nghi Sơn.

Tương tự, xăng dầu T.L báo chiết khấu dao động từ 200 - 400 đồng/lít, lấy hàng tại các kho khu vực phía bắc; Công ty CP TM M.H thông báo chiết khấu bán lẻ áp dụng từ 11 giờ trưa 25.10 là 100 đồng/lít.

Đáng lưu ý, tại phía nam, Công ty CP nhiên liệu R.V thông báo chiết khấu 0 đồng/lít cho các mặt hàng dầu diesel, xăng RON95 và xăng sinh học E5 RON-92, giao hàng đến cửa hàng.

Không chỉ chiết khấu về 0 đồng, theo phản ánh của các doanh nghiệp bán lẻ, một số thương nhân phân phối, đầu mối ở khu vực Hải Phòng, Bắc Ninh cũng thông báo nghỉ cấp hàng trong ngày hôm nay, chủ nhật 26.10, thứ hai bán lại bình thường. 

Tại sao chiết khấu bán lẻ xăng dầu về 0 đồng?- Ảnh 1.

Giá bán kẻ xăng dầu có thể tăng mạnh trong kỳ điều hành giá tuần tới

ẢNH: PHẠM HỮU

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Sinh, Công ty TNHH MTV Chiến Thắng (Yên Bái) cho hay, không chỉ giảm mạnh chiết khấu khiến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nếu lấy hàng, càng bán càng lỗ, nhiều kho còn cấp hạn chế, hoặc đóng cửa tạm ngưng cấp hàng trong ngày cuối tuần. Bà nói: "Với tình hình này, trong 1 - 2 ngày tới, chiết khấu vẫn thấp dưới mức chi phí, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ không có hàng để bán. Hiện tại, cửa hàng chúng tôi bán theo giá vùng 2 với xăng cao hơn vùng 1 là 390 đồng/lít, nếu bán đúng giá quy định thì đã lỗ 10 đồng/lít và vào trong vùng sâu, xa hơn lỗ 310 đồng/lít do chi phí vận chuyển vào trong xa cao hơn. Mức lỗ này chưa bao gồm các khoản chi lương, mặt bằng, chi phí bán hàng...".

Trên thế giới, kết thúc một tuần giao dịch, dầu thô WTI ở mức 57,54 USD/thùng vào cuối tuần trước, tăng lên 61,50 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung tuần qua, dầu WTI tăng 3,96 USD/thùng, tương ứng tăng 6,9% so với tuần trước. Tương tự, dầu Brent ở mức 61,29 USD/thùng cuối tuần trước, tăng lên 65,94 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung tuần qua, dầu Brent tăng 4,65 USD/thùng, tương ứng tăng 7,6% so với tuần trước.

Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong khoảng hơn 4 tháng qua (kể từ giữa tháng 6).

Giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu thị trường thế giới tính đến cuối tuần này cho thấy, giá xăng dầu thế giới đang cao hơn giá bán trong nước từ 600 - 1.300 đồng/lít. Có thể đó là một trong những lý do khiến chiết khấu bán lẻ xăng dầu lao dốc.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp bán lẻ, cho dù giá thế giới tăng thì phía đầu mối luôn có nguồn dự trữ nhập giá cũ từ trước bởi giá trong nước luôn được điều chỉnh chậm hơn so với giá thế giới 1 tuần. "Không lý do nào lại thấy giá thế giới tăng mạnh, đầu mối lại hạn chế bán ra, gây khó cho nhà bán lẻ vậy được", bà Sinh bức xúc.

