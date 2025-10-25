Sáng 25.10, giá xăng dầu quay đầu giảm sau khi bật tăng mạnh, đóng phiên cuối tuần, dầu Brent giảm 0,23 USD, tương đương 0,35%, xuống 65,76 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,29 USD, tương đương 0,47%, xuống 61,5 USD/thùng.

Nghi ngờ về mức độ Mỹ thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, khiến đà tăng của giá dầu chững lại, quay đầu giảm. Tuy nhiên, do trong tuần có nhiều phiên tăng mạnh, tính cả tuần, giá dầu tăng hơn 7%.

Giá dầu thế giới tăng vọt trong tuần này ẢNH: REUTERS

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường đang trong "tâm lý hoài nghi" về việc trừng phạt dầu thô từ Nga như tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó. Hai tập đoàn dầu khí của Nga mà dự kiến trong tầm trừng phạt của Mỹ hiện chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu và Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.