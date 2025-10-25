Tại châu Âu, Anh cũng công bố biện pháp trừng phạt tương tự với 2 tập đoàn dầu lớn của Nga; EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga. Trong thực tế, Nga có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, thế nên những tuyên bố liên quan ngành dầu khí nước này khiến thị trường dầu thô thế giới biến động dữ dội. 

Theo Reuters, các lệnh trừng phạt đã khiến các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga trong ngắn hạn; các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ - khách hàng nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga - cũng dự kiến sẽ cắt giảm đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu trong thời gian tới.

Trước diễn biến trên, giá xăng dầu trong nước được dự báo tăng mạnh từ tuần tới. Mức tăng với giá dầu có thể trên mức 1.100 đồng/lít. 