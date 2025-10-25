Sáng 25.10, giá xăng dầu quay đầu giảm sau khi bật tăng mạnh, đóng phiên cuối tuần, dầu Brent giảm 0,23 USD, tương đương 0,35%, xuống 65,76 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,29 USD, tương đương 0,47%, xuống 61,5 USD/thùng.
Nghi ngờ về mức độ Mỹ thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, khiến đà tăng của giá dầu chững lại, quay đầu giảm. Tuy nhiên, do trong tuần có nhiều phiên tăng mạnh, tính cả tuần, giá dầu tăng hơn 7%.
Các nhà phân tích cho rằng, thị trường đang trong "tâm lý hoài nghi" về việc trừng phạt dầu thô từ Nga như tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó. Hai tập đoàn dầu khí của Nga mà dự kiến trong tầm trừng phạt của Mỹ hiện chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu và Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Tại châu Âu, Anh cũng công bố biện pháp trừng phạt tương tự với 2 tập đoàn dầu lớn của Nga; EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga. Trong thực tế, Nga có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, thế nên những tuyên bố liên quan ngành dầu khí nước này khiến thị trường dầu thô thế giới biến động dữ dội.
Theo Reuters, các lệnh trừng phạt đã khiến các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga trong ngắn hạn; các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ - khách hàng nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga - cũng dự kiến sẽ cắt giảm đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu trong thời gian tới.
Trước diễn biến trên, giá xăng dầu trong nước được dự báo tăng mạnh từ tuần tới. Mức tăng với giá dầu có thể trên mức 1.100 đồng/lít.
