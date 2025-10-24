Sáng 24.10, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu Brent tăng 3,25 USD, tương đương 5,19%, lên 65,84 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,17 USD, tương đương 5,42%, lên 61,67 USD/thùng. Đây là mức tăng hằng ngày lớn nhất trong hơn 4 tháng qua và là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8.10.

Ngày 23.10, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này được xem là bước leo thang lớn trong nỗ lực của Mỹ nhằm gây sức ép lên Nga, liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Qua đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu trong năm tới. Đáng lưu ý, không chỉ giá dầu thô tăng mạnh, giá dầu diesel tương lai của Mỹ cũng tăng gần 7%.

Tuần trước, Anh đã ra quyết định tương tự, trừng phạt Rosneft và Lukoil và Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga. Ngoài ra, EU cũng đã bổ sung thêm hai nhà máy lọc dầu của Trung Quốc với tổng công suất 600.000 thùng/ngày, cũng như Chinaoil Hong Kong, một chi nhánh giao dịch của PetroChina, vào danh sách trừng phạt Nga.

Giá xăng trong nước đang phổ biến ở mức dưới 20.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo các chuyên gia phân tích, các lệnh trừng phạt mới này sẽ buộc những nhà máy lọc dầu lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ bắt buộc phải tìm nguồn cung khác thay thế. Đây vốn là 2 nhà mua dầu lớn của Nga. Theo Reuters, các công ty dầu khí lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ hai công ty của Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Động thái này càng đẩy giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung có nguy cơ bị thắt chặt. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cũng tuyên bố, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẵn sàng hành động để ổn định thị trường, bao gồm khả năng điều chỉnh sản lượng nếu xuất hiện thiếu hụt nguồn cung.