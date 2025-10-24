Sáng 24.10, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu Brent tăng 3,25 USD, tương đương 5,19%, lên 65,84 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,17 USD, tương đương 5,42%, lên 61,67 USD/thùng. Đây là mức tăng hằng ngày lớn nhất trong hơn 4 tháng qua và là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8.10.
Ngày 23.10, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này được xem là bước leo thang lớn trong nỗ lực của Mỹ nhằm gây sức ép lên Nga, liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Qua đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu trong năm tới. Đáng lưu ý, không chỉ giá dầu thô tăng mạnh, giá dầu diesel tương lai của Mỹ cũng tăng gần 7%.
Tuần trước, Anh đã ra quyết định tương tự, trừng phạt Rosneft và Lukoil và Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga. Ngoài ra, EU cũng đã bổ sung thêm hai nhà máy lọc dầu của Trung Quốc với tổng công suất 600.000 thùng/ngày, cũng như Chinaoil Hong Kong, một chi nhánh giao dịch của PetroChina, vào danh sách trừng phạt Nga.
Theo các chuyên gia phân tích, các lệnh trừng phạt mới này sẽ buộc những nhà máy lọc dầu lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ bắt buộc phải tìm nguồn cung khác thay thế. Đây vốn là 2 nhà mua dầu lớn của Nga. Theo Reuters, các công ty dầu khí lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ hai công ty của Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Động thái này càng đẩy giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung có nguy cơ bị thắt chặt. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cũng tuyên bố, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẵn sàng hành động để ổn định thị trường, bao gồm khả năng điều chỉnh sản lượng nếu xuất hiện thiếu hụt nguồn cung.
Tuy nhiên, có một thực tế là các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ và EU hầu như chưa ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu dầu của Nga. Các nhà phân tích bày tỏ nghi ngờ và cho rằng, lần trừng phạt này cũng khó có thể làm thay đổi cục diện.
Trong nước, chiều hôm qua (23.10), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giảm nhẹ giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ trong nước. Mức giảm dao động từ 176 - 540 đồng/lít/kg. Trong đó, giá xăng giảm chưa tới 200 đồng/lít, giá dầu diesel giảm cao nhất 540 đồng/lít.
Sau điều chỉnh, sáng 24.10, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92-II 19.050 đồng/lít, xăng RON 95-III 19.726 đồng/lít, dầu diesel 17.885 đồng/lít, dầu hỏa 18.115 đồng/lít và dầu mazut 14.098 đồng/kg. Như vậy, các mặt hàng nhiên liệu phổ biến trên thị trường đang có giá khá thấp, dưới 20.000 đồng/lít.
Bình luận (0)