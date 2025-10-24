Tuy nhiên, có một thực tế là các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ và EU hầu như chưa ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu dầu của Nga. Các nhà phân tích bày tỏ nghi ngờ và cho rằng, lần trừng phạt này cũng khó có thể làm thay đổi cục diện. 

Trong nước, chiều hôm qua (23.10), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh giảm nhẹ giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ trong nước. Mức giảm dao động từ 176 - 540 đồng/lít/kg. Trong đó, giá xăng giảm chưa tới 200 đồng/lít, giá dầu diesel giảm cao nhất 540 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, sáng 24.10, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92-II 19.050 đồng/lít, xăng RON 95-III 19.726 đồng/lít, dầu diesel 17.885 đồng/lít, dầu hỏa 18.115 đồng/lít và dầu mazut 14.098 đồng/kg. Như vậy, các mặt hàng nhiên liệu phổ biến trên thị trường đang có giá khá thấp, dưới 20.000 đồng/lít.