Giá xăng dầu hôm nay 23.10.2025: Bật tăng hơn 4%, trong nước khó giảm?

Sáng 22.10, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 2,44 USD, tương đương 3,98%, lên 63,76 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,42 USD, tương đương 4,23%, lên 59,66 USD/thùng.

Giá dầu thế giới có xu hướng phục hồi trước thông tin Mỹ sắp công bố gói trừng phạt mới nhắm vào Nga. Nếu có, nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu sẽ rất cao. Theo các nhà phân tích, động thái này khiến thị trường năng lượng toàn cầu thêm căng thẳng, đặc biệt, các nhà nhập khẩu châu Á, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, có thể chịu áp lực phải cắt giảm lượng mua dầu từ Nga.

Ngoài ra, thị trường còn theo dõi sát sao diễn biến thương mại Mỹ-Trung Quốc và quan hệ thương mại Mỹ-Ấn Độ, vốn có thể ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng toàn cầu. Mới đây, truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Ấn có thể sớm ký kết một hiệp định từng bị đình trệ đã lâu về việc giảm thuế nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ từ 50% xuống còn khoảng 15-16%. Nếu thỏa thuận này hoàn tất, Ấn Độ có thể từng bước cắt giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga, từng bước chuyển tìm các nguồn cung khác từ Trung Đông hoặc Mỹ.

Giá xăng dầu có thể giảm đồng loạt từ chiều nay

Trong diễn biến khác, báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đồng loạt giảm trong tuần trước, phản ánh nhu cầu tăng. Báo cáo này cũng trái ngược hoàn toàn so với dự báo tăng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters tuần trước.

Trong nước, cập nhật đến sáng nay, giá bán lẻ xăng dầu tại kỳ điều hành chiều 22.10 có thể giảm đồng loạt. Theo đó, mức giảm dự báo đối với xăng dưới 200 đồng/lít, mức giảm đối với các mặt hàng dầu từ 300 - 550 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.