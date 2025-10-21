Giá xăng dầu hôm nay 21.10.2025: Xăng sẽ giảm bao nhiêu đồng một lít?

Sáng 21.10, giá xăng dầu thế giới giữ đà giảm, dầu Brent giảm 0,28 USD, tương đương 0,46%, xuống 61,01 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,16 USD, tương đương 0,28%, xuống 57,36 USD/thùng. Lo ngại tình trạng dư cung toàn cầu giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang đã hỗ trợ kéo giá dầu giảm và duy trì mức thấp nhất trong gần nửa năm qua. Các nhà phân tích cho rằng, cấu trúc thị trường dầu thô toàn cầu đã chuyển từ trạng thái thiếu nguồn, lo ngại đứt gãy nguồn cung sang dư thừa ngày càng rõ rệt. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng đưa ra dự báo, tình trạng dư cung có thể gia tăng trong vài năm tới. Theo đó, đà phục hồi của giá dầu ngày càng khó khăn hơn.

Bên cạnh yếu tố cung cầu, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu. Mỹ và Trung Quốc đã tái khởi động các biện pháp trả đũa thương mại, trong đó bao gồm việc áp thuế cảng đối với tàu chở hàng giữa hai nước, điều này có thể làm gián đoạn dòng chảy vận chuyển hàng hóa toàn cầu nói chung.

Xăng trong nước sắp có đợt điều chỉnh giảm nhẹ ÀNH: NHẬT THỊNH

Tuần trước, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cảnh báo, sự tách rời giữa hai nền kinh tế lớn nhất Mỹ - Trung có thể làm giảm 7% sản lượng kinh tế toàn cầu trong dài hạn, đồng thời gây tác động tiêu cực tới thương mại năng lượng.

Tuy vậy, một vài thông tin khác có thể giúp hạn chế đà giảm. Mới đây, một số tập đoàn nhiên liệu lớn của Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ các quy định gây cản trở xuất khẩu, đồng thời cảnh báo các biện pháp này có thể khiến Trung Quốc và các quốc gia khác loại bỏ doanh nghiệp Mỹ khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong nước, các dự báo đang hướng tới một kỳ điều chỉnh giá giảm đồng loạt. Cập nhật đến sáng nay (21.10), giá bán lẻ xăng dầu tại kỳ điều hành chiều thứ năm tuần này (23.10) được các thương nhân đầu mối ước tính sẽ giảm đồng loạt. Mức giảm phổ biến chưa tới 500 đồng/lít.

Sáng 21.10, chiết khấu bán lẻ xăng dầu tại một số kho xăng dầu lớn dao động trên dưới mốc 2.000 đồng/lít. Chỉ dấu này càng cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại kỳ điều hành tới có chiều hướng giảm nhiều hơn.