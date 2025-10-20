Giá xăng dầu hôm nay 20.10.2025: Xăng trong nước sắp có đợt giảm

Sáng 20.10, giá xăng dầu giảm nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 25 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn giảm gần 0,5%. Theo đó, giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch dưới ngưỡng 57 USD/thùng và dầu Brent giao dịch ngưỡng 61 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu giảm từ 3 - 4%. Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng thị trường đang ở giai đoạn khá nhạy cảm, biến động khó lường liên quan đến căng thẳng địa chính trị, rủi ro gián đoạn nguồn cung hay đòn trừng phạt thương mại.

Theo Reuters, nhiều nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã bắt đầu giảm nhập khẩu dầu từ Nga. Các nhà phân tích đánh giá động thái này có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại và thúc đẩy nhu cầu từ các nguồn cung khác. Từ đó tạo áp lực tăng giá hơn là giảm.

Giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ tuần này ẢNH: PHẠM HỮU

Trong một diễn biến khác, tại Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine vào những cơ sở lọc dầu của nước này đe đoạn nguồn cung. Chính sự sụt giảm trong nguồn cung dầu thô và sản phẩm từ Nga có thể hỗ trợ, chặn đà giảm của giá dầu. Trên Reuters, chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates cho rằng, mức giá thấp nhất của dầu Brent trong năm nay là 58,4 USD/thùng có thể sẽ rất khó bị phá vỡ.

Nhìn chung, xu hướng giá xăng dầu được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ rủi ro thị trường và diễn biến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu được dự báo có thể giảm đồng loạt trong tuần này. Cập nhật đến sáng nay (20.10), một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu tuần này có thể giảm trên dưới 500 đồng/lít.

Sáng 20.10, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 theo công bố của Petrolimex như sau: xăng RON 95-V 20.400 đồng/lít, xăng RON 95-III 19.900 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 19.680 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-II 19.220 đồng/lít, dầu diesel 18.840 đồng/lít, dầu hỏa 18.400 đồng/lít, dầu mazut 16.800 đồng/kg.