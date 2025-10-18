Giá xăng dầu hôm nay 18.10.2025: Vẫn ở mức thấp nhất trong hơn 5 tháng

Sáng 18.10, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,23 USD, tương đương 0,38%, lên 61,29 USD/thùng; dầu WTI cũng chỉ nhích 0,08 USD, tương đương 0,14%, lên mức 57,54 USD/thùng.

Tuy vậy, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm gần 3% và đang ở mức giá thấp nhất trong khoảng 5,5 tháng qua.

Theo một số nhà phân tích, những yếu tố rủi ro trên thị trường nhiên liệu đang dần dần được loại bỏ, giảm sự biến động về giá trên thị trường. Cụ thể, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới về cuộc chiến ở Ukraine. Diễn biến này trùng thời điểm khi Tổng thống Ukraine dự kiến tới Nhà Trắng để thúc đẩy gói hỗ trợ quân sự mới, trong khi Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu Nga. Trước đó, một thỏa thuận hòa bình hiếm có ở Trung Đông cũng đã được ký kết.

Giá dầu thế giới đang ở mức thấp nhất trong hơn 5 tháng qua ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, đà giảm giá dầu trong tuần này cũng bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu năng lượng sụt giảm. Bên cạnh đó là dữ liệu nhiên liệu tồn kho tại Mỹ tăng mạnh.

Lo ngại dư cung đang hạn chế đà tăng, neo giá dầu ở mức thấp trong tuần này.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore đến sáng nay cho thấy, giá thế giới đang thấp hơn giá trong nước. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể giảm đồng loạt. Tại kỳ điều hành giá hôm thứ năm (ngày 16.10), giá bán lẻ xăng dầu trong nước được thay đổi trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm.

Sáng 18.10, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 theo công bố của Petrolimex như sau: xăng RON 95-V 20.400 đồng/lít, xăng RON 95-III 19.900 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 19.680 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-II 19.220 đồng/lít, dầu diesel 18.840 đồng/lít, dầu hỏa 18.400 đồng/lít, dầu mazut 16.800 đồng/kg.



