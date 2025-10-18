Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 18.10.2025: Vẫn ở mức thấp nhất trong hơn 5 tháng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/10/2025 08:36 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, chấm dứt đà giảm 3 phiên liên tiếp trong tuần. Dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm đồng loạt trong tuần tới.

Sáng 18.10, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,23 USD, tương đương 0,38%, lên 61,29 USD/thùng; dầu WTI cũng chỉ nhích 0,08 USD, tương đương 0,14%, lên mức 57,54 USD/thùng.

Tuy vậy, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm gần 3% và đang ở mức giá thấp nhất trong khoảng 5,5 tháng qua.

Theo một số nhà phân tích, những yếu tố rủi ro trên thị trường nhiên liệu đang dần dần được loại bỏ, giảm sự biến động về giá trên thị trường. Cụ thể, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới về cuộc chiến ở Ukraine. Diễn biến này trùng thời điểm khi Tổng thống Ukraine dự kiến tới Nhà Trắng để thúc đẩy gói hỗ trợ quân sự mới, trong khi Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu Nga. Trước đó, một thỏa thuận hòa bình hiếm có ở Trung Đông cũng đã được ký kết.

Giá xăng dầu hôm nay 18.10.2025: Vẫn ở mức thấp nhất trong hơn 5 tháng- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới đang ở mức thấp nhất trong hơn 5 tháng qua

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, đà giảm giá dầu trong tuần này cũng bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu năng lượng sụt giảm. Bên cạnh đó là dữ liệu nhiên liệu tồn kho tại Mỹ tăng mạnh.

Lo ngại dư cung đang hạn chế đà tăng, neo giá dầu ở mức thấp trong tuần này.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore đến sáng nay cho thấy, giá thế giới đang thấp hơn giá trong nước. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể giảm đồng loạt. Tại kỳ điều hành giá hôm thứ năm (ngày 16.10), giá bán lẻ xăng dầu trong nước được thay đổi trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm.

Sáng 18.10, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 theo công bố của Petrolimex như sau: xăng RON 95-V 20.400 đồng/lít, xăng RON 95-III 19.900 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 19.680 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-II 19.220 đồng/lít, dầu diesel 18.840 đồng/lít, dầu hỏa 18.400 đồng/lít, dầu mazut 16.800 đồng/kg.


Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 17.10.2025: Giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 17.10.2025: Giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá dầu thế giới chìm trong sắc đỏ trước thềm cuộc đối thoại Mỹ - Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary, nhằm thảo luận việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng xăng tăng, dầu giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 13.10.2025: Đổi chiều tăng hơn 1%

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu giá dầu thế giới giá xăng dầu hôm nay tổng thống mỹ Tổng thống Nga UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận