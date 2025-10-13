Sáng 13.10, giá xăng dầu đồng loạt tăng sau phiên lao dốc cuối tuần. Ghi nhận lúc 7 giờ 40 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn tăng xấp xỉ 1,4%, theo đó, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 59,75 USD/thùng; dầu Brent giao dịch ngưỡng 63,6 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, giá dầu tuần này có khả năng biến động mạnh sau thông tin Tổng thống Donald Trump đe dọa tăng mạnh thuế đối với hàng Trung Quốc. Tuần trước, Tổng thống Mỹ đăng tải thông điệp đe dọa tăng mạnh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ đất nước tỉ dân. Động thái này khiến nhà đầu tư lo sợ cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Giá dầu thế giới tăng phiên đầu tuần ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ngoài căng thẳng thương mại, giá dầu còn chịu áp lực từ nguồn cung ngày càng lớn từ các nước xuất khẩu dầu thô lớn. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tiếp tục tăng sản lượng để bù khoản cắt giảm trong đại dịch, bên cạnh đó, việc khai thác dầu thô tại châu Mỹ tăng có thể giúp kìm đà tăng của giá dầu.