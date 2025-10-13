Trong diễn biến khác, tình hình địa chính trị tại Trung Đông cũng có sự chuyển biến quan trọng. Israel và lực lượng Hamas đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn hôm 9.10, nhiều dự đoán cho rằng sự kiện này có thể giúp thị trường dầu mỏ dư cung, song với việc OPEC+ tiếp tục nới lỏng cắt giảm sản lượng.

Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm giữa tuần trước, đang ở mức thấp trên dưới 20.000 đồng/lít. Song những diễn biến mới cho thấy, tại kỳ điều hành tuần này, giá xăng dầu có thể tăng trở lại.

Sáng 13.10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex phổ biến như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 13.10.2025: Quay đầu tăng hơn 1%- Ảnh 2.

ẢNH: PETROLIMEX