Giá xăng dầu hôm nay 11.10.2025: Lao dốc về mức thấp nhất trong hơn 5 tháng

Sáng 11.10, giá xăng dầu giảm mạnh, đóng phiên cuối cùng của tuần, dầu Brent giảm 2,49 USD/thùng, tương đương 3,82%, xuống 62,73 USD/thùng; giá dầu WTI cũng giảm 2,61 USD/thùng, tương đương 4,24%, xuống 58,90 USD/thùng.

Cả 2 hợp đồng dầu chuẩn thế giới này đều về mức thấp nhất trong hơn 5 tháng qua. Tính cả tuần, giảm trên dưới 4%.

Theo Reuters, giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc. Điều này làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh thị trường vốn đã dư cung. Đáng nói là các nhà phân tích nhận định diễn biến của thị trường liên quan nhiều yếu tố, mà trong đó việc đe dọa tăng mạnh thuế với hàng hóa Trung Quốc của ông Donald Trump mới chỉ là yếu tố mới nhất.

Giá dầu thế giới lao dốc sau đe dọa của Tổng thống Mỹ về việc đánh thuế cao đối với hàng hóa từ Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Việc OPEC+ tăng sản lượng, nguồn cung được bổ sung từ khu vực Bắc và Nam Mỹ, rủi ro địa chính trị giảm sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được đánh giá là những yếu tố sẽ tác động đến thị trường dầu thô rất lớn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 10.10, Tổng thống Mỹ cho biết nước này đang tính toán một đợt tăng thuế "khổng lồ" đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu đất nước tỉ dân kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Trong khi đó, Israel và phong trào Hamas đã ký thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore đến sáng nay cho thấy, giá thành phẩm có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại so với tuần trước.

Sáng 11.10, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, nhà máy...) theo công bố của Petrolimex phổ biến như sau: xăng RON 95-V 20.620 đồng/lít, xăng RON 95-III 20.110 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 19.890 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-II 19.510 đồng/lít, dầu diesel 19.410 đồng/lít, dầu hỏa 18.790 đồng/lít, dầu mazut 15.090 đồng/kg.