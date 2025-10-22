Sáng 22.10, giá xăng dầu tăng trở lại, dầu Brent tăng 0,59 USD, tương đương 0,97%, lên 61,6 USD/thùng; dầu WTI chỉ nhích 0,3 USD, tương đương 0,52%, lên 57,82 USD.
Cả hai loại dầu này trước đó đều rớt xuống mức thấp nhất trong gần nửa năm qua do sản lượng dầu thô cao kỷ lục tại Mỹ và kế hoạch tăng cung của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+).
Vẫn đánh giá có nguy cơ dư cung, song các nhà phân tích cho rằng các nguồn cung tại Mỹ không quá dư thừa như lo ngại ban đầu. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể làm suy giảm kinh tế toàn cầu, kìm hãm nhu cầu dầu mỏ nhưng mới đây, các phân tích cũng chỉ ra những tín hiệu tích cực từ nỗ lực nhằm hạ nhiệt từ 2 phía. Tổng thống Mỹ kỳ vọng có một “thỏa thuận thương mại công bằng” khi gặp người đứng đầu nhà nước Trung Quốc tại Hàn Quốc vào tuần tới.
Trong diễn biến khác, trên thị trường nhiên liệu, hợp đồng dầu thô giao ngay của 2 loại dầu chuẩn Brent và WTI đang thấp hơn giá giao sau. Đây được coi là dấu hiệu của nguồn cung ngắn hạn dồi dào và nhu cầu giảm sút. Một cuộc khảo sát sơ bộ của Reuters công bố hôm đầu tuần cũng cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ có thể đã tăng trong tuần qua, yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.
Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam vừa đưa ra dự báo, tại kỳ điều hành ngày mai 23.10, giá xăng bán lẻ có thể giảm 1,3 - 1,5% (tương đương giảm 260 - 290 đồng/lít) trong khi giá dầu giảm mạnh 2,6 - 4,5% so với kỳ điều hành tuần trước. Dự báo cũng cho thấy, liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại kỳ này.
Sáng 22.10, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 theo công bố của Petrolimex như sau: xăng RON 95-V 20.400 đồng/lít, xăng RON 95-III 19.900 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 19.680 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-II 19.220 đồng/lít, dầu diesel 18.840 đồng/lít, dầu hỏa 18.400 đồng/lít, dầu mazut 16.800 đồng/kg.
