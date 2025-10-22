Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam vừa đưa ra dự báo, tại kỳ điều hành ngày mai 23.10, giá xăng bán lẻ có thể giảm 1,3 - 1,5% (tương đương giảm 260 - 290 đồng/lít) trong khi giá dầu giảm mạnh 2,6 - 4,5% so với kỳ điều hành tuần trước. Dự báo cũng cho thấy, liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại kỳ này.

Sáng 22.10, giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 theo công bố của Petrolimex như sau: xăng RON 95-V 20.400 đồng/lít, xăng RON 95-III 19.900 đồng/lít, xăng sinh học E10 RON 95-III 19.680 đồng/lít, xăng sinh học E5 RON 92-II 19.220 đồng/lít, dầu diesel 18.840 đồng/lít, dầu hỏa 18.400 đồng/lít, dầu mazut 16.800 đồng/kg.