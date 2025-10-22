Sáng 22.10, giá xăng dầu tăng trở lại, dầu Brent tăng 0,59 USD, tương đương 0,97%, lên 61,6 USD/thùng; dầu WTI chỉ nhích 0,3 USD, tương đương 0,52%, lên 57,82 USD.

Cả hai loại dầu này trước đó đều rớt xuống mức thấp nhất trong gần nửa năm qua do sản lượng dầu thô cao kỷ lục tại Mỹ và kế hoạch tăng cung của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+).

Vẫn đánh giá có nguy cơ dư cung, song các nhà phân tích cho rằng các nguồn cung tại Mỹ không quá dư thừa như lo ngại ban đầu. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể làm suy giảm kinh tế toàn cầu, kìm hãm nhu cầu dầu mỏ nhưng mới đây, các phân tích cũng chỉ ra những tín hiệu tích cực từ nỗ lực nhằm hạ nhiệt từ 2 phía. Tổng thống Mỹ kỳ vọng có một “thỏa thuận thương mại công bằng” khi gặp người đứng đầu nhà nước Trung Quốc tại Hàn Quốc vào tuần tới.

Chính sách tăng sản lượng liên tục của OPEC+ đẩy nguy cơ dư cung, hỗ trợ giá dầu duy trì mức thấp ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, trên thị trường nhiên liệu, hợp đồng dầu thô giao ngay của 2 loại dầu chuẩn Brent và WTI đang thấp hơn giá giao sau. Đây được coi là dấu hiệu của nguồn cung ngắn hạn dồi dào và nhu cầu giảm sút. Một cuộc khảo sát sơ bộ của Reuters công bố hôm đầu tuần cũng cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ có thể đã tăng trong tuần qua, yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.