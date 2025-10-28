Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 28.10.2025: Xăng trong nước tuần này tăng mạnh?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/10/2025 09:36 GMT+7

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh có thông tin nhóm OPEC+ sẽ tiếp tục tăng tiếp sản lượng tháng 12 tới. Trong nước, các dự báo cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều thứ năm tuần này sẽ tăng đồng loạt.

Sáng 28.10, đà tăng chững lại, giá xăng dầu lùi nhẹ. Theo đó, dầu Brent giảm 0,32 USD/thùng, tương đương gần 0,5%, về 65,62 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,19 USD/thùng, tương đương 0,3%, về 61,31 USD/thùng.

Theo Reuters, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đang nghiêng về quyết định sẽ tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12 theo đề xuất của Ả Rập Xê Út. Lý do cũng như trước, giành lại thị phần trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong năm nay, OPEC+ đã đảo ngược chính sách cắt giảm sản lượng trước đó, chuyển sang tăng khai thác liên tục nhằm giành lại thị phần, góp phần kiềm chế đà tăng quá mức của giá dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 28.10.2025: Xăng trong nước tuần này tăng mạnh? - Ảnh 1.

Giá xăng tuần này được dự báo có thể tăng trên dưới 1.000 đồng/lít

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra, những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu kém tiếp tục gây sức ép lên giá. Dữ liệu cho thấy, dầu Brent đầu tháng này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp lên Nga cùng mức tiêu thụ trong nước của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến đã phần nào giúp giá dầu phục hồi.

Theo các phân tích, giá dầu thế giới đang "tạm nghỉ" sau đợt tăng mạnh tuần trước, thị trường ngóng thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự kiến diễn ra vào thứ năm (30.10) tuần này. Mục đích nhằm thảo luận về vấn đề mức thuế quan mà Mỹ sẽ áp cho hàng hóa từ Trung Quốc cũng như việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. 

Trong nước, do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng mạnh, dự báo giá bán lẻ sẽ tăng đồng loạt tại kỳ điều hành chiều thứ năm (30.10) tới. Mức tăng ước tính từ 750 - 1.400 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. 

