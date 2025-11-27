Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tin bão số 15 mới nhất: Gió giật cấp 15, 'có thể lật úp tàu thuyền'

Phan Hậu
Phan Hậu
27/11/2025 18:44 GMT+7

Cơn bão số 15 (bão Koto) đang duy trì cường độ gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển hướng vào phía đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa.

Cập nhật tin bão số 15 mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia gia cho biết, lúc16 giờ hôm nay 27.11, tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc và 113,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 230 km về phía bắc tây bắc. 

Gió bão số 15 (bão Koto) giật cấp 15, 'có thể lật úp tàu thuyền'- Ảnh 1.

Bão số 15 (bão Koto) đang hướng về phía đảo Song Tử Tây

ẢNH: NCHMF

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất duy trì ở cấp 12, tương đương tốc độ gió 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ ngày mai 28.11, tâm bão số 15 ở trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía tây bắc. Lúc này, cường độ bão suy yếu xuống cấp 11, giật cấp 14.

Đến 16 giờ ngày 29.11, tâm bão nằm ở vị trí khoảng 13,5 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Đến 16 giờ ngày 30.11, tâm bão nằm ở vị trí khoảng 14,1 độ vĩ bắc và 111,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Cũng theo dự báo từ ngày 29.11 trở đi, bão số 15 di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc sau đó có khả năng đổi hướng tây, tốc độ từ 3 - 5 km/giờ. 

Gió bão số 15 có thể làm lật úp tàu thuyền, hư hỏng giàn khoan

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 7 - 9 m, biển động dữ dội. 

Dự báo từ gần sáng và ngày 28.11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động mạnh.

Từ ngày 29.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây bắc đặc khu Trường Sa; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Đến ngày 30.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được áp dụng trong các trường hợp bão rất mạnh có cường độ cấp 12 - 13 trên Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa); bão mạnh cường độ cấp 10 - 11 hoạt động trên Biển Đông và vùng biển ven bờ hoặc đất liền...

Ở cấp độ rủi ro này, gió bão có khả năng làm lật úp tàu thuyền có trọng tải trung bình và nhỏ. Sóng lớn khiến biển động rất mạnh hoặc dữ dội, gây khó khăn và nguy hiểm cực kỳ lớn cho việc di chuyển, neo đậu của tàu thuyền và công tác cứu hộ, cứu nạn; gây hư hỏng nặng nề cho các công trình trên biển như giàn khoan, nhà giàn, cơ sở hạ tầng trên đảo...

