Bão số 15 (bão Koto) suy yếu, dự báo 5 ngày nữa đổ bộ miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão số 15 (bão Koto) tiếp tục đổi hướng di chuyển và bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu.
4 giờ sáng nay 28.11, tâm bão ở vị trí vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc và 112,6 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía tây bắc.
Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 11, tương đương tốc độ từ 103 - 117 km/giờ, giật cấp 14. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ 5 km/giờ.
So với thời điểm đêm qua 27.11, bão số 15 đã giảm 1 cấp, đổi hướng di chuyển từ hướng tây chuyển sang hướng tây tây nam.
Dự báo đến 4 giờ ngày mai 29.11, tâm bão ở vị trí 12,8 độ vĩ bắc và 112,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía tây bắc. Cường độ bão giảm xuống cấp 10, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 3 km/giờ.
Đến 4 giờ ngày 30.11, tâm bão ở vị trí 13,9 độ vĩ bắc và 112,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai khoảng 300 km về phía đông. Cường độ bão giảm xuống cấp 9 - 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.
Dự báo đến 4 giờ ngày 1.12, tâm bão ở vị trí 14,1 độ vĩ bắc và 111,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai khoảng 210 km về phía đông. Lúc này, cường độ bão tiếp tục suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây bắc. Dự báo khoảng ngày 2.12, bão số 15 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung với gió mạnh cấp 8.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 15 (bão Koto), khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 7 - 9 m, biển động dữ dội.
Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai - Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động mạnh.
Theo đó, tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
