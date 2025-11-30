Bão số 15 đổi hướng 2 lần, đi thẳng vào miền Trung, gây mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 4 giờ sáng nay 30.11, tâm bão số 15 (bão Koto) ở vị trí vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông.

Bão số 15 đổi hưởng thêm 2 lần nữa, trước khi đi vào miền Trung ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9, tương đương tốc độ từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ khoảng 3 km/giờ. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão số 15 tiếp tục đổi hướng thêm 2 lần di chuyển, sau đó sẽ hướng thẳng vào các tỉnh miền Trung.

Cụ thể, dự báo đến 4 giờ ngày mai 1.12, tâm bão số 15 ở vị trí khoảng 14,4 độ vĩ bắc và 112,3 độ kinh đông, nằm trên vùng biển tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách phía đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340 km.

Lúc này, cường độ bão vẫn mạnh cấp 9, giật cấp 11 nhưng đã đổi hướng di chuyển, từ hướng bắc đông bắc sang hướng bắc.

Dự báo đến 4 giờ ngày 2.12, tâm bão ở vị trí 13,9 độ vĩ bắc và 114,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230 km về phía đông và suy yếu dần.

Dự báo lúc này, bão số 15 ở cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển tốc độ từ 3 - 5 km/giờ, đổi hướng di chuyển, từ hướng bắc sang hướng tây tây nam, tốc độ 3 - 5 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 3.12, bão số 15 vẫn di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ tăng lên từ 5 - 7 km/giờ, hướng vào các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Lúc này, cường độ bão số 15 tiếp tục suy yếu dần, có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp trước khi di chuyển vào đất liền miền Trung.

Bão số 15 gây mưa lớn từ Huế - Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 5 - 7 m, biển động rất mạnh.

Dự báo trên đất liền từ ngày 2 - 3.12, hoàn lưu bão số 15 gây mưa vừa, mưa lớn ở khu vực từ TP.Huế - Khánh Hòa, trọng tâm là ven biển, với lượng mưa trong 2 ngày vào khoảng 70 - 150 mm.