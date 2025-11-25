Mưa lớn trong đêm ở Đồng Nai: Nước chảy xiết cuốn trôi cả xe máy

Tối qua 24.11, cơn mưa lớn đã đổ xuống khu vực TP.Biên Hòa cũ (Đồng Nai), khiến một số nơi ngập sâu như quốc lộ 1 trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, đường Đồng khởi trước Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Người đàn ông cùng xe máy bị trôi giữa dòng nước, và được 3 thanh niên ra hỗ trợ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Điểm chung tại những nơi này là nước từ trên dốc và nhiều ngã đổ về, gây ngập nặng. Dòng nước chảy xiết nhưng chỉ tập trung về một bên. Bên kia đường vẫn cao ráo, không bị ngập.

Mưa lớn, nước chảy xiết khiến nhiều người đi xe máy gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này, nhất là đoạn quốc lộ 1 trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Người đàn ông đi xe máy bị kéo đi, may mắn được 3 thanh niên ra giúp

Theo hình ảnh người dân ghi lại được, một người đàn ông đi xe máy không may bị ngã xuống đường và bị dòng nước kéo đi. May mắn, 3 thanh niên ở gần đó đã nhào ra hỗ trợ, đỡ người đàn ông dậy.

Rác trôi bồng bềnh theo cơn mưa, làm tắc nghẽn dòng chảy, khiến đường ngập sâu ẢNH: H.K

Quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất được xem là "điểm đen" về ngập lụt, hễ mưa to là ngập nặng. Theo nhiều người dân nhận định, nguyên nhân một phần là rác thải vứt bừa bãi làm tắc nghẽn dòng chảy.