Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mưa lớn trong đêm ở Đồng Nai: Nước chảy xiết cuốn trôi cả xe máy

Lê Lâm
Lê Lâm
25/11/2025 05:15 GMT+7

Cơn mưa lớn tối 24.11 khiến quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất ở Đồng Nai ngập nặng. Nước chảy xiết, cuốn trôi cả xe máy của người đi đường.

Tối qua 24.11, cơn mưa lớn đã đổ xuống khu vực TP.Biên Hòa cũ (Đồng Nai), khiến một số nơi ngập sâu như quốc lộ 1 trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, đường Đồng khởi trước Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Mưa lớn tại Đồng Nai cuốn trôi xe máy , người dân khốn đốn giữa dòng nước - Ảnh 1.

Người đàn ông cùng xe máy bị trôi giữa dòng nước, và được 3 thanh niên ra hỗ trợ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Điểm chung tại những nơi này là nước từ trên dốc và nhiều ngã đổ về, gây ngập nặng. Dòng nước chảy xiết nhưng chỉ tập trung về một bên. Bên kia đường vẫn cao ráo, không bị ngập.

Mưa lớn, nước chảy xiết khiến nhiều người đi xe máy gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này, nhất là đoạn quốc lộ 1 trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Người đàn ông đi xe máy bị kéo đi, may mắn được 3 thanh niên ra giúp

Theo hình ảnh người dân ghi lại được, một người đàn ông đi xe máy không may bị ngã xuống đường và bị dòng nước kéo đi. May mắn, 3 thanh niên ở gần đó đã nhào ra hỗ trợ, đỡ người đàn ông dậy.

Mưa lớn tại Đồng Nai cuốn trôi xe máy , người dân khốn đốn giữa dòng nước - Ảnh 2.

Rác trôi bồng bềnh theo cơn mưa, làm tắc nghẽn dòng chảy, khiến đường ngập sâu

ẢNH: H.K

Quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất được xem là "điểm đen" về ngập lụt, hễ mưa to là ngập nặng. Theo nhiều người dân nhận định, nguyên nhân một phần là rác thải vứt bừa bãi làm tắc nghẽn dòng chảy.

Tin liên quan

TP.HCM mưa to, sấm sét nhiều nơi: Đường ngập trong 'biển nước'; người dân hạn chế dùng di động

TP.HCM mưa to, sấm sét nhiều nơi: Đường ngập trong 'biển nước'; người dân hạn chế dùng di động

Chiều ngày 8.10, TP.HCM mưa lớn ở nhiều quận huyện. Nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh đã sớm chìm trong 'biển nước'.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Đồng Nai ngập nặng bệnh viện đa khoa Thống Nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận