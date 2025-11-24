Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa lớn trong đêm, nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai ngập trở lại

Đức Nhật
Đức Nhật
24/11/2025 09:24 GMT+7

Mưa lớn đêm qua (23.11) khiến nước sông dâng nhanh, nhiều khu dân cư ở các vùng Tuy Phước, Quy Nhơn, thuộc phía đông Gia Lai (địa bàn tỉnh Bình Định cũ) ngập trở lại.

Sáng 24.11, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết, trong đêm qua (23.11) và rạng sáng nay có mưa lớn khiến một số khu dân cư ở các vùng Tuy Phước, Quy Nhơn (thuộc H.Tuy Phước và TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) bị ngập trở lại.

Theo đó, trong trong đêm 23.11, mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực hơn 40 xã, phường tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã gây mưa rào và giông cho các khu vực này.

Mưa lớn trong đêm, nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai ngập trở lại- Ảnh 1.

Trong đêm qua (23.11) và rạng sáng nay (24.11) có mưa lớn khiến một số vùng phía đông Gia Lai bị ngập trở lại

ẢNH: BÌNH GIA

Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của đới gió đông, không khí lạnh, khu vực phía nam tỉnh (thuộc H.Vân Canh, tỉnh Bình Định cũ) có mưa cục bộ khiến nước sông Hà Thanh đã dâng trở lại.

"Đến sáng nay, mưa đã ngớt. Khi phía thượng nguồn ngớt mưa thì nước sông sẽ rút. Sáng nay, ngập cục bộ ở hạ lưu thuộc khu vực Diêu Trì, Canh Vinh. Tuy nhiên mưa thế này thì nước cũng rút thôi", ông Hùng nói

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo UBND P.Quy Nhơn Bắc cho biết mưa lớn đã khiến toàn bộ khu dân cư trên địa bàn bị ngập trở lại.

Cứu trợ vùng lũ: Chuyến đò tình người, qua bến biệt ly

Tin liên quan

Dự báo 2 ngày tới miền Trung mưa lớn, có nơi trên 250 mm

Dự báo 2 ngày tới miền Trung mưa lớn, có nơi trên 250 mm

Dự báo thời tiết hôm nay 23.11 và ngày 24.11, 3 tỉnh, thành phố miền Trung mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 250 mm.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Ngập lụt ngập cục bộ Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận