Mưa lớn trong đêm, nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai ngập trở lại

Sáng 24.11, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết, trong đêm qua (23.11) và rạng sáng nay có mưa lớn khiến một số khu dân cư ở các vùng Tuy Phước, Quy Nhơn (thuộc H.Tuy Phước và TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) bị ngập trở lại.

Theo đó, trong trong đêm 23.11, mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực hơn 40 xã, phường tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã gây mưa rào và giông cho các khu vực này.

Trong đêm qua (23.11) và rạng sáng nay (24.11) có mưa lớn khiến một số vùng phía đông Gia Lai bị ngập trở lại ẢNH: BÌNH GIA

Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của đới gió đông, không khí lạnh, khu vực phía nam tỉnh (thuộc H.Vân Canh, tỉnh Bình Định cũ) có mưa cục bộ khiến nước sông Hà Thanh đã dâng trở lại.

"Đến sáng nay, mưa đã ngớt. Khi phía thượng nguồn ngớt mưa thì nước sông sẽ rút. Sáng nay, ngập cục bộ ở hạ lưu thuộc khu vực Diêu Trì, Canh Vinh. Tuy nhiên mưa thế này thì nước cũng rút thôi", ông Hùng nói

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo UBND P.Quy Nhơn Bắc cho biết mưa lớn đã khiến toàn bộ khu dân cư trên địa bàn bị ngập trở lại.