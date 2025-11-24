Không khí lạnh khiến miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn trên 120 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường từ phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam, trong khoảng chiều và đêm nay 24.11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Không khí lạnh sẽ khiến miền Bắc rét đậm trong những ngày tới ẢNH: L.H

Dự báo sau đó, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5.

Thời tiết ở miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến không mưa. Dự báo thời tiết từ ngày 25.11, thời tiết rét bao trùm miền Bắc và Bắc Trung bộ, vùng núi cao miền Bắc có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Thời tiết Hà Nội hôm nay phổ biến không mưa, từ ngày 25.11 trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 24.11, vịnh Bắc bộ có gió mùa đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m. Khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Dự báo từ chiều tối 24.11, từ nam Quảng Trị - Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông gió mùa đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết hôm nay 24.11, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm.



Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và bắc Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Các tỉnh miền Trung vẫn có khả năng xảy ra mưa có cường suất lớn, với lượng mưa trên 60 mm/3 giờ, nguy cơ ngập úng cục bộ.