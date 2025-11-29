Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' vào Biển Đông, bão số 15 'đi chậm'

Phan Hậu - Đình Huy
29/11/2025 08:47 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' đã đi vào miền Trung, cường độ bão số 15 (bão Koto) vẫn ở cấp 9 - 10 nhưng tốc độ di chuyển chỉ còn 5 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 29.11, áp thấp nhiệt đới từ vùng biển phía đông Malaysia đã đi vào Biển Đông, nơi đang có bão số 15 (bão Koto) hoạt động.

Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' vào Biển Đông, bão số 15 'đi chậm' - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông "đám đuôi" bão số 15 (bão Koto)

ẢNH: VNDMS

Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1 độ vĩ bắc và 105,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, tương đương tốc độ gió từ 39 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và nhiều khả năng sẽ suy yếu và tan trên vùng biển phía đông của khu vực nam Biển Đông. Áp thấp gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5 - 4 m khiến biển động mạnh ở nam Biển Đông (vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa), không ảnh hưởng đất liền Nam bộ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7 giờ sáng nay, tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,6 độ vĩ bắc và 112,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía tây bắc, cường độ cấp 9 - 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, từ ngày 1.12 bão di chuyển theo hướng tây. Sang ngày 2.12, bão số 15 di chuyển theo hướng tây tây nam, sau lệch hẳn về phía nam, cường độ suy yếu dần và có thể thành áp thấp nhiệt đới hoặc áp thấp trước khi vào đất liền miền Trung.

Bão số 15 có thể gây gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 (bão Koto), dự báo trên đất liền từ ngày 2 - 3.12, từ Huế đến Khánh Hòa (trọng tâm là ven biển) có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 70 - 150 mm.

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' có ảnh hưởng đến Nam bộ?

Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' có ảnh hưởng đến Nam bộ?

Theo nhận định của chuyên gia, khả năng áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đất liền Nam bộ là không cao, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông.

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới bão số 15 bão koto mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận