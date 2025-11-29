Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' vào Biển Đông, bão số 15 'đi chậm'

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 29.11, áp thấp nhiệt đới từ vùng biển phía đông Malaysia đã đi vào Biển Đông, nơi đang có bão số 15 (bão Koto) hoạt động.

Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông "đám đuôi" bão số 15 (bão Koto) ẢNH: VNDMS

Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1 độ vĩ bắc và 105,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, tương đương tốc độ gió từ 39 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và nhiều khả năng sẽ suy yếu và tan trên vùng biển phía đông của khu vực nam Biển Đông. Áp thấp gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5 - 4 m khiến biển động mạnh ở nam Biển Đông (vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa), không ảnh hưởng đất liền Nam bộ.



Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7 giờ sáng nay, tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,6 độ vĩ bắc và 112,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía tây bắc, cường độ cấp 9 - 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, từ ngày 1.12 bão di chuyển theo hướng tây. Sang ngày 2.12, bão số 15 di chuyển theo hướng tây tây nam, sau lệch hẳn về phía nam, cường độ suy yếu dần và có thể thành áp thấp nhiệt đới hoặc áp thấp trước khi vào đất liền miền Trung.

Bão số 15 có thể gây gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 (bão Koto), dự báo trên đất liền từ ngày 2 - 3.12, từ Huế đến Khánh Hòa (trọng tâm là ven biển) có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 70 - 150 mm.