Áp thấp nhiệt đới 'độc lạ nhất lịch sử' có ảnh hưởng đến Nam bộ?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 1 giờ ngày 29.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (hình thành từ bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang tây bắc Thái Bình Dương) ở vào khoảng 4,9 độ vĩ bắc; 105,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Malaysia. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Bản đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông ẢNH: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, khoảng 15 km/giờ, đi vào vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông. Điều này khiến Biển Đông cùng một lúc có bão số 15 và áp thấp nhiệt đới hoạt động gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5.0 độ vĩ bắc. Tuy nhiên, hầu hết các áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía tây, chứ không đi về phía đông.

Do đó, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông của Malaysia là "rất hiếm, chưa từng xuất hiện".

Theo ông Khiêm, khả năng áp thấp nhiệt đới này ảnh hưởng trực tiếp đất liền Nam bộ là không cao, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây của đặc khu Trường Sa), vùng biển phía đông khu vực biển từ Lâm Đồng - Cà Mau có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 - 4 m, biển động mạnh.

Vùng biển nguy hiểm trong 24 giờ tới ở khu vực phía nam gây ra bởi áp thấp nhiệt đới được xác định phía nam vĩ tuyến 7,50 độ bắc; 104,00 - 108,50 độ đông. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới gây ra trong 24 - 48 giờ tới là phía nam vĩ tuyến 9,50 độ bắc; 105,50 - 111,00 độ đông; tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, khoảng 4 giờ ngày 29.11, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310 km về phía tây bắc. Bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ.