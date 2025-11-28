Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

14 tỉnh thành, 7 bộ ứng phó áp thấp nhiệt đới 'độc lạ' sắp vào Biển Đông

Đình Huy - Phan Hậu
28/11/2025 19:45 GMT+7

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng - An Giang cùng 7 bộ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phòng chống áp thấp nhiệt đới sắp đi vào vùng biển phía nam Biển Đông.

Chiều 28.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về áp thấp nhiệt đới mới sẽ đi vào Biển Đông, ngay sau cơn bão số 15 (bão Koto).

Yêu cầu 14 tỉnh thành, 7 bộ ứng phó áp thấp nhiệt đới 'độc lạ' - Ảnh 1.

Bản đồ áp thấp nhiệt đới sắp vào vùng biển phía nam Biển Đông và bão số 15 đang hoạt động trên Biển Đông

ẢNH: VNDMS

Lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ vĩ bắc và 104,3 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, có khả năng di chuyển vào khu vực phía tây nam khu vực nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 ở vùng biển này.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng - An Giang; các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ để triển khai các biện pháp ứng phó.

Văn bản đề nghị các đơn vị trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: phía nam vĩ tuyến 7,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 104,0 - 108,6 độ kinh đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới này hình thành từ tàn dư của bão Senyar độc lạ, chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng khi di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

Trước khi đi vào Thái Bình Dương, bão Senyar đã gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Xuất hiện áp thấp mới, lo bão số 15 (bão Koto) diễn biến phức tạp

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới bão số 15 Biển Đông bão Senyar dự báo thời tiết
