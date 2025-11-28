Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới 'bám đuôi' bão số 15 trên Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
28/11/2025 15:04 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Malaysia dự kiến đi vào Biển Đông trong 24 giờ tới. Dự báo từ ngày mai 29.11, Biển Đông cùng lúc sẽ có bão số 15 (bão Koto) và áp thấp nhiệt đới gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Chiều 28.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về áp thấp nhiệt đới mới sẽ đi vào Biển Đông, ngay sau cơn bão số 15 (bão Koto).

Áp thấp nhiệt đới 'bám đuôi' bão số 15 (bão Koto) trên Biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo từ ngày mai 29.11, Biển Đông cùng lúc có bão số 15 và áp thấp nhiệt đới

ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay vùng biển phía đông của Malaysia có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Đây là áp thấp nhiệt đới bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua Malaysia sang khu vực tây bắc Thái Bình Dương.

Lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ vĩ bắc và 104,3 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, có khả năng di chuyển vào khu vực phía tây nam khu vực nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 ở vùng biển này.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 15 vẫn di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Lúc 13 giờ hôm nay 28.11, tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,4 độ vĩ bắc và 112,7 độ kinh đông trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía tây bắc. Cường độ bão cấp 10, giật cấp 13. 

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, bão số 15 di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ và tiếp tục suy yếu thêm. Đến ngày 30.11, bão số 15 đổi hướng di chuyển phía tây.

Sau đó đến ngày 1.12, bão di chuyển theo hướng tây tây nam. Trong 3 ngày tới, trung bình mỗi ngày bão số 15 suy yếu đi khoảng 1 cấp. Khi di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk, nhiều khả năng bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong những ngày tới, bão số 15 và áp thấp nhiệt đới cùng hoạt động trên Biển Đông sẽ gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Cụ thể, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang di chuyển hướng vào Biển Đông, vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2,5 - 4 m, biển động mạnh. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15,  trong 3 ngày tới, vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong những vùng biển nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, giông lốc, sóng lớn.

Tin liên quan

Di chuyển lắt léo, bão số 15 (bão Koto) đang yếu dần, mỗi ngày giảm 1 cấp

Di chuyển lắt léo, bão số 15 (bão Koto) đang yếu dần, mỗi ngày giảm 1 cấp

Từ khi đi vào Biển Đông đêm 25.11, bão số 15 (bão Koto) liên tục đổi hướng, di chuyển với quỹ đạo lắt léo, khó lường và đang trong quá trình suy yếu. Dự báo trong 3 ngày tới, cơn bão liên tục đổi hướng di chuyển thêm 3 lần nữa.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 15 bão koto áp thấp nhiệt đới Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận