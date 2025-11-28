Áp thấp nhiệt đới 'bám đuôi' bão số 15 trên Biển Đông

Chiều 28.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về áp thấp nhiệt đới mới sẽ đi vào Biển Đông, ngay sau cơn bão số 15 (bão Koto).

Dự báo từ ngày mai 29.11, Biển Đông cùng lúc có bão số 15 và áp thấp nhiệt đới ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay vùng biển phía đông của Malaysia có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Đây là áp thấp nhiệt đới bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua Malaysia sang khu vực tây bắc Thái Bình Dương.

Lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ vĩ bắc và 104,3 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, có khả năng di chuyển vào khu vực phía tây nam khu vực nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 ở vùng biển này.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 15 vẫn di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Lúc 13 giờ hôm nay 28.11, tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,4 độ vĩ bắc và 112,7 độ kinh đông trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía tây bắc. Cường độ bão cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, bão số 15 di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ và tiếp tục suy yếu thêm. Đến ngày 30.11, bão số 15 đổi hướng di chuyển phía tây.

Sau đó đến ngày 1.12, bão di chuyển theo hướng tây tây nam. Trong 3 ngày tới, trung bình mỗi ngày bão số 15 suy yếu đi khoảng 1 cấp. Khi di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk, nhiều khả năng bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong những ngày tới, bão số 15 và áp thấp nhiệt đới cùng hoạt động trên Biển Đông sẽ gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển.

Cụ thể, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang di chuyển hướng vào Biển Đông, vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2,5 - 4 m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, trong 3 ngày tới, vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong những vùng biển nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, giông lốc, sóng lớn.