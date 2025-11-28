Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế xanh

Áp thấp nhiệt đới mới tăng cấp hướng vào nam Biển Đông

Chí Nhân
Chí Nhân
28/11/2025 14:23 GMT+7

Hiện nay (28.11), áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía đông Malaysia đang tiếp tục mạnh lên và di chuyển về hướng Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ vĩ bắc và 104,3 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mới tăng cấp hướng vào nam Biển Đông - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện đang mạnh lên và hướng vào Biển Đông

NGUỒN: NCHMF

Đến 13 giờ ngày 29.11, tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 5,5 vĩ bắc và 106,5 kinh đông; trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới do chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 15 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 30.11, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,5 độ vĩ bắc và 109 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông. Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5 - 4 m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
