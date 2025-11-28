Áp thấp nhiệt đới mới tăng cấp hướng vào nam Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ vĩ bắc và 104,3 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Đến 13 giờ ngày 29.11, tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 5,5 vĩ bắc và 106,5 kinh đông; trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới do chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 15 km/giờ.
Đến 13 giờ ngày 30.11, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,5 độ vĩ bắc và 109 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông. Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5 - 4 m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Bình luận (0)