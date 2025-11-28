Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Xuất hiện áp thấp mới, lo bão số 15 (bão Koto) diễn biến phức tạp

Chí Nhân
Chí Nhân
28/11/2025 11:09 GMT+7

Sáng nay 28.11, bão số 15 (bão Koto) suy yếu xuống cấp 11. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng đi vào khu vực nam Biển Đông và khiến bão số 15 diễn biến càng phức tạp hơn.

Cơn bão số 15 (bão Koto) diễn biến phức tạp trong những ngày qua khi liên tục thay đổi cường độ, tốc độ và hướng đi. Có khả năng bão số 15 càng phức tạp hơn khi xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới ở gần Biển Đông tạo thành hiện tượng "tương tác bão đôi". Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), áp thấp nhiệt đới này có khả năng đi vào vùng biển nam Biển Đông trong những ngày tới.

Xuất hiện áp thấp mới, lo bão số 15 (bão Koto) diễn biến càng phức tạp - Ảnh 1.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới có thể vào Biển Đông trong vài ngày tới

NGUỒN: JMA

Sáng nay (28.11), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão số 15 tiếp tục đổi hướng di chuyển và bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 11, tương đương tốc độ từ 103 - 117 km/giờ, giật cấp 14. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ 5 km/giờ.

Bão sẽ di chuyển trên biển 5 ngày nữa trước khi đổ bộ đất liền các tỉnh nam Trung bộ.

Trong khi đó, theo JMA, sáng nay, vùng biển Malaysia xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 3,4 độ vĩ bắc và 104 độ kinh đông. Tuy áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng mạnh lên thành bão nhưng có khả năng đi vào khu vực phía nam Biển Đông trong những ngày tới.

Xuất hiện áp thấp mới, lo bão số 15 (bão Koto) diễn biến càng phức tạp - Ảnh 2.

Dự báo bão số 15 có thể diễn biến phức tạp hơn trong những ngày tới do sự xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới

NGUỒN: VNDMS

Phân tích thêm về diễn biến mới này, Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn nói: Có khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên một ít trong những ngày tới cũng không loại trừ khả năng phát triển thành 1 cơn bão yếu. Điều quan trọng là nó sẽ tiếp thêm độ ẩm cho cơn bão số 15 trên Biển Đông và tạo ra hiện tượng "tương tác bão đôi". Chính vì vậy, càng khiến cho bão số 15 diễn biến phức tạp và ít có khả năng "chết sớm" như các dự báo trước đó. "Sự nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới này chính ở chỗ đó. Do vậy, chúng ta tuyệt đối không nên chủ quan khi bão số 15 có dấu hiệu suy yếu. Áp thấp nhiệt đới này sẽ khiến vùng biển phía nam Biển Đông xuất hiện sóng to gió lớn, biển động mạnh nên bà con ngư dân cần đặc biệt chú ý", bà Lan khuyến cáo.

Ngược lại, một số chuyên gia khí tượng khác lại cho rằng, áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng mạnh thêm và di chuyển vào khu vực nam Biển Đông cũng như không xuất hiện hiện tượng tương tác bão đôi. 

Đây là những thông tin cảnh báo sớm, người dân, đặc biệt là ngư dân ở các tỉnh thành phía nam cần chú ý theo dõi các thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. 

bão số 15 bão koto áp thấp nhiệt đới áp thấp nhiệt đới mới tương tác bão đôi
