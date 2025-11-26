Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Bão số 15 diễn biến phức tạp, thời tiết TP.HCM hôm nay thế nào?

Chí Nhân
Chí Nhân
26/11/2025 10:43 GMT+7

Bão số 15 (bão Koto) trên Biển Đông đang mạnh thêm và có thể đạt cấp 10 - 11 trong những ngày tới. Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, TP.HCM và các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) còn cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía đông. Bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Bão có thể tiếp tục mạnh thêm; đạt cấp 11, giật cấp 14 và đổi hướng tây tây nam, di chuyển chậm lại.

Bão số 15 diễn biến phức tạp, thời tiết TP.HCM hôm nay thế nào? - Ảnh 1.

Bão số 15 tiếp tục mạnh lên và tăng cấp trên Biển Đông. TP.HCM và các tỉnh thành chủ động ứng phó

NGUỒN: VNDMS

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, ảnh hưởng của bão số 15 khiến vùng biển Nam bộ từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 có lúc cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Vùng biển từ Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió đông bắc mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m; biển động nhẹ.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Cục bộ có mưa vừa, trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở TP.HCM thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C. Trên khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

TP.HCM, Đắk Lắk và các tỉnh thành chủ động ứng phó bão số 15

Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó. Cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình, giảm thiểu tối đa ngập lụt cho hạ du, phòng tránh tổ hợp bất lợi do mưa lớn từ tác động của bão số 15, triều cường, xả lũ gây ra.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ động trong công tác điều tiết, hạ thấp mực nước hồ nhằm tăng dung tích phòng lũ khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

Bão số 15 (bão Koto) sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 14

Thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn công trình, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có); chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông HNăng hạ mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28.11.

