Bão số 15 trên Biển Đông tiếp tục tăng cấp

Chí Nhân
Chí Nhân
26/11/2025 06:26 GMT+7

Tối qua, áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão Koto và đi vào Biển Đông thành cơn bão số 15. Bão số 15 tiếp tục tăng cấp trong một vài ngày tới và diễn biến phức tạp, các tỉnh thành ven biển cần chủ động ứng phó.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Lúc 4 giờ sáng (26.11), vị trí tâm bão số 15 (Koto) ở vào khoảng 12,2 độ vĩ bắc và 119,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Bão số 15 trên Biển Đông tiếp tục tăng cấp- Ảnh 1.

Bão số 15 (Koto) đang tăng cấp trên Biển Đông và diễn biến phức tạp

NGUỒN: NCHMF

Dự báo đến 4 giờ ngày 27.11, bão số 15 còn cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía bắc đông bắc. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10 giật cấp 13 và di chuyển với tốc độ từ 15 - 20 km/giờ theo hướng tây tây bắc.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão số 15 có khả năng mạnh lên cấp 11 giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 13; sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 27 - 28.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Koto tên do Nhật Bản đề xuất - là một loại đàn truyền thống của nước này.

Ứng phó với bão số 15 (Koto), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh thành ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, các bộ ngành khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống đồng thời sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông xuất hiện 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới và trở thành năm nhiều bão thứ hai trong 30 năm qua - sau 2017 với 20 cơn.

