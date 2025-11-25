TP.HCM khẩn cấp ứng phó bão số 15 sắp xuất hiện

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa phát đi thông báo khẩn cấp về việc ứng phó với nguy cơ xuất hiện bão số 15 trên Biển Đông vào ngày mai 26.11. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung của Philippines có thể thành bão và vào Biển Đông vào sáng 26.11. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, độ cao sóng từ 2 - 4 m, biển động.



Vào sáng mai (26.11), áp thấp nhiệt đới có thể vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 15 NGUỒN: NCHMF

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió đông bắc cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7, độ cao sóng từ 1,5 - 2,5 m, biển động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và giông rải rác; trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới qua bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và website Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố.

Bão số 15 có thể mạnh cấp 11, giật cấp 14 trên Biển Đông

Chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng tránh, ứng phó: Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ. Đặc biệt các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Đài Thông tin duyên hải, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển.

Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thường xuyên thông báo cho chủ các phương tiện biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh.

Chỉ đạo, triển khai công tác kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nắm chắc vị trí, tọa độ các tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ, số lượng thuyền viên, tình trạng của tàu thuộc phạm vi quản lý, nhất là tàu cá đang đánh bắt trong khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Thông báo cho tàu di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn.

Các sở ngành và đơn vị liên quan về thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu vận hành hiệu quả các hồ chứa, cửa xả, cống thoát nước, cống kiểm soát triều, chuẩn bị máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão).

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa căn cứ vào tình hình thời tiết trên lưu vực, mực nước hồ, lưu lượng về hồ và diễn biến mực nước triều hạ du và mưa lớn tại TP.HCM phối hợp trong việc vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão) kết hợp xả lũ.

Các đơn vị khác chủ động phương án phòng chống và xử lý khắc phục nhanh các sự cố hạ tầng kỹ thuật.