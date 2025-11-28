Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM hôm nay lạnh sâu, kéo dài đến bao giờ?

Chí Nhân
Chí Nhân
28/11/2025 07:07 GMT+7

Sáng nay, thời tiết TP.HCM tiếp tục se lạnh, vào sáng sớm nhiệt độ xuống 19 độ C.

Thời tiết TP.HCM hôm nay (28.11) lạnh sâu ngay cả với khu vực trung tâm, nơi thường xuyên ghi nhận mức nhiệt khá cao so với những nơi khác. Nhiều người dân khi ra đường vào sáng sớm cảm nhận trời lạnh sâu hơn những hôm trước. Trời lạnh kèm theo những đợt gió lùa càng làm cho cảm giác lạnh thêm.

TP.HCM hôm nay lạnh sâu, kéo dài đến bao giờ? - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM lạnh sâu nhất kể từ đầu năm, buổi trưa nắng khá gay gắt khiến chênh lệch nhiệt độ lớn dễ sinh bệnh nên người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe và giữ ấm cơ thể khi ra đường

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ) cho biết: Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong mấy ngày gần đây trời chuyển lạnh về đêm và sáng do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh từ phía bắc khuếch tán xuống phía nam. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong những ngày qua khiến nhiệt độ chung của khu vực giảm đáng kể.

Mức nhiệt thấp nhất một số nơi xuống 18 - 19 độ C, phổ biến tại TP.HCM là 19 - 20 độ C; mức nhiệt cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Có khả năng đợt lạnh này kéo dài ít nhất tới ngày 3.12; sau đó giảm nhẹ và nắng ấm gia tăng trở lại. Nhưng trong vài ngày tiếp theo, một đợt lạnh mới lại xuất hiện. Từ khoảng ngày 4 - 5.12 không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống khu vực phía bắc nước ta, vài ngày sau đó có thể ảnh hưởng đến khu vực phía nam.

Nền nhiệt giảm, kèm theo gió đông bắc xuất hiện nhiều khiến cảm nhận về cái lạnh thực tế có thể thấp hơn 1 - 2 độ so với nhiệt độ khí tượng. Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng sớm và buổi trưa khá cao - khoảng 10 độ C, có nơi cao hơn. Do vậy, người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ đủ ấm khi ra đường vào sáng sớm và bảo vệ khỏi nắng nóng vào buổi trưa.

thời tiết TP.HCM lạnh sâu nhiệt độ thấp nhất NHIỆT ĐỘ CẢM NHẬN ngày lạnh nhất
