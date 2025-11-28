Nhiệt độ TP.HCM thấp kỷ lục là bao nhiêu, vào năm nào?

Sáng nay, nhiệt độ ở TP.HCM chỉ 19 độ C, mức thấp nhất trong mùa lạnh này. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt lạnh này sẽ kéo dài ít nhất tới ngày 3.12. Nhưng trong những ngày tới, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ dần lên vì cường độ của đợt lạnh hiện tại đang giảm.

Sáng nay, nhiệt độ TP.HCM 19 độ C, mức nhiệt thấp còn kéo dài nhiều ngày tới ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhiệt độ thấp nhất miền Đông sáng nay là 16,6 tại trạm Phước Long (Bình Phước cũ) 16,6 độ, Tà Lài (tỉnh Đồng Nai) 17,5 độ C.



Nhiệt độ thấp nhất miền Tây là 20,7 độ C cùng ghi nhận được tại trạm Càng Long (Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh cũ) và Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Th.S Lê Thị Xuân Lan cho biết: Mức nhiệt 19 - 20 độ C cũng thường xuất hiện ở TP.HCM nhưng thời điểm xuất hiện phổ biến vào cuối tháng 12, còn tháng 11 như hiện nay là rất hiếm. Bên cạnh đó, số ngày có mức nhiệt thấp kéo dài cũng ít. Như vậy có thể thấy năm nay lạnh xuất hiện ở TP.HCM sớm hơn trung bình các năm khoảng một tháng.

"Nguyên nhân do khí hậu đang ở pha lạnh La Nina, khiến không khí lạnh ở phía bắc tăng cường sớm xuống phía nam và có cường độ mạnh bất thường. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu gia tăng khiến thời tiết càng thất thường. Từ đầu tháng 11 đến nay, đã có tất cả 4 đợt lạnh cũng là điều ít khi xảy ra. Đỉnh điểm mùa đông thường kéo dài trong tháng 12 năm trước và tháng 1 năm sau; do vậy xu hướng lạnh sẽ tiếp tục gia tăng và mức nhiệt sắp tới có thể hạ thấp hơn hiện nay nhưng ít có khả năng vượt mốc lịch sử", bà Lan nhận định.

Tuy nhiên, so với dữ liệu lịch sử thì con số 19 độ C chưa phải giá trị nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận ở TP.HCM. Vào năm 1999, thời gian La Nina phát triển mạnh nhiệt độ ở TP.HCM thấp nhất là 14,6 độ C. Trước đó vào năm 1975, nhiệt độ thấp kỷ lục là 13 độ C. Một số nơi khác ở Nam bộ đặc biệt như Phước Long nhiệt độ thường thấp hơn 2 - 3 độ C so với mức trung bình của khu vực Nam bộ.



