Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Áp thấp nhiệt đới dị thường vừa tan trên Biển Đông, bão số 15 suy yếu

Chí Nhân
Chí Nhân
29/11/2025 17:42 GMT+7

Tin mừng là chiều nay (29.11), áp thấp nhiệt đới dị thường nhất năm vừa tan trên Biển Đông. Thêm vào đó, bão số 15 cũng tiếp tục suy yếu và liên tục thay đổi hướng di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), chiều nay (29.11), áp thấp nhiệt đới dị thường ở khu vực nam Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Áp thấp nhiệt đới dị thường vừa tan trên Biển Đông, bão số 15 suy yếu - Ảnh 1.

Chiều nay (29.11), áp thấp nhiệt đới dị thường ở khu vực nam Biển Đông vừa tan. Bão số 15 (Koto) tiếp tục suy yếu và di chuyển loanh quanh trên khu vực giữa Biển Đông

NGUỒN: VNDMS

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ, suy yếu và tan dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.

Trong khi đó, cơn bão số 15 (Koto) đang suy yếu nhưng tiếp tục loanh quanh trên Biển Đông trong những ngày tới. Lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Bão số 15 di chuyển theo hướng bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Trong ngày 30.11, bão di chuyển chậm theo hướng bắc với tốc độ 3 km/giờ và giữ cường độ mạnh cấp 9 giật cấp 11. Đến 14 giờ ngày 30.11, tâm bão số 15 cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340 km về phía đông.

Trong ngày 1.12, bão suy yếu và đổi hướng di chuyển sang hướng tây và tiếp tục tốc độ 3 km/giờ. Đến 16 giờ, tâm bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310 km về phía đông.

Sang ngày 2.11, bão tiếp tục chuyển hướng và suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 15 (bão Koto) vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 5 - 7 m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin liên quan

Xuất hiện áp thấp mới, lo bão số 15 (bão Koto) diễn biến phức tạp

Xuất hiện áp thấp mới, lo bão số 15 (bão Koto) diễn biến phức tạp

Sáng nay 28.11, bão số 15 (bão Koto) suy yếu xuống cấp 11. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng đi vào khu vực nam Biển Đông và khiến bão số 15 diễn biến càng phức tạp hơn.

Người Sài Gòn tiếp tục ‘hưởng’ không khí lạnh

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới áp thấp nhiệt đới dị thường bão số 15 bão koto bão số 15 suy yếu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận