Áp thấp nhiệt đới dị thường vừa tan trên Biển Đông, bão số 15 suy yếu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), chiều nay (29.11), áp thấp nhiệt đới dị thường ở khu vực nam Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ, suy yếu và tan dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.
Trong khi đó, cơn bão số 15 (Koto) đang suy yếu nhưng tiếp tục loanh quanh trên Biển Đông trong những ngày tới. Lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Bão số 15 di chuyển theo hướng bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.
Trong ngày 30.11, bão di chuyển chậm theo hướng bắc với tốc độ 3 km/giờ và giữ cường độ mạnh cấp 9 giật cấp 11. Đến 14 giờ ngày 30.11, tâm bão số 15 cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340 km về phía đông.
Trong ngày 1.12, bão suy yếu và đổi hướng di chuyển sang hướng tây và tiếp tục tốc độ 3 km/giờ. Đến 16 giờ, tâm bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310 km về phía đông.
Sang ngày 2.11, bão tiếp tục chuyển hướng và suy yếu thêm.
Do ảnh hưởng của bão số 15 (bão Koto) vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 5 - 7 m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Bình luận (0)