Người Sài Gòn tiếp tục ‘hưởng’ không khí lạnh

Sáng 29.11, thời tiết TP.HCM vẫn tiếp tục lạnh nhưng so với ngày hôm qua nhiệt độ đã tăng thêm 1 độ lên 20 độ C. Dự báo trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ C; riêng một số khu vực như Gò Vấp, Bình Tân, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một… có thể đạt 31 độ C; ngược lại Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Côn Đảo 29 độ C.



Thời tiết TP.HCM đang ấm dần lên, đầu tháng 12 mưa giông xuất hiện trở lại ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, không khí lạnh ở phía bắc tăng cường đang suy yếu và dịch chuyển dần ra phía đông, xu hướng này còn tiếp tục trong vài ngày tới. Do vậy, từ nay đến ngày 1.12 nhiệt độ ở TP.HCM có xu hướng tăng nhẹ dần lên. Dự báo mức nhiệt độ phổ biến ở TP.HCM vào ngày mai (30.11) thấp nhất là 22 - 23 độ C và cao nhất 31 - 32 độ C.

Đặc biệt, trong ngày 1 - 3.12, mức nhiệt thấp nhất có thể tăng lên 24 - 25 độ C nhưng mức nhiệt cao nhất phổ biến vẫn ở mức 29 - 31 độ C. Nguyên nhân do ảnh hưởng của bão số 15 và áp thấp nhiệt đới "dị thường" ở khu vực nam Biển Đông nên TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa giông trên diện rộng.

Trên khu vực Nam bộ trong ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 - 22 độ C, cao nhất 29 - 31 độ C. Trời phổ biến quang mây, ít mưa. Tuy nhiên, từ ngày 1 - 3.12, trên toàn khu vực, mưa giông diện rộng có khả năng xuất hiện trở lại. Riêng Lâm Đồng, mưa giông xuất hiện từ ngày 30.11, đặc biệt cần lưu ý nguy cơ mưa lớn diện rộng trong ngày 2.11.