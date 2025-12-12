Mưa lớn gây lũ lụt, sông vỡ bờ ở Mỹ, Canada

Các cơn bão đã tàn phá bang Washington ở Mỹ và tỉnh bang British Columbia ở bên kia biên giới Canada trong vài ngày qua, khiến mực nước sông tiếp tục dâng cao.

Một khu vực ở Snohomish (thuộc bang Washington của Mỹ) bị ngập nặng trong ngày 11.12 Ảnh: AFP

Người dân sống ở phía nam thành phố Seattle và thành phố Tacoma (thuộc bang Washington) đã được yêu cầu rời khỏi nhà. Hình ảnh từ trên không cho thấy đất nông nghiệp đã bị ngập, và các khu dân cư đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

"Lệnh cấp độ 3 (di chuyển ngay) đã được ban hành do lũ lụt. Có mối đe dọa đáng kể đến tính mạng hoặc tài sản. Mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đây là lệnh hợp pháp yêu cầu rời đi ngay lập tức", chính quyền thành phố Orting thuộc bang Washington nhấn mạnh trong cảnh báo.

Một số tài sản ở Snohomish thuộc phía bắc Seattle đã chìm trong biển nước, trong khi các khu vực trung tâm của thành phố biên giới Sumas cũng bị ngập.

Ngay bên kia biên giới, nhiều khu vực của thành phố Abbotsford thuộc tỉnh bang British Columbia đã bị ngập lụt, với hàng trăm tài sản đang gặp nguy hiểm.

Giới chức đã cho tạm dừng lưu thông tại một số đoạn của vài tuyến đường cao tốc chính dẫn vào và ra khỏi thành phố Vancouver, theo thông báo trên trang web của Drive BC thuộc tỉnh bang British Columbia.

Mưa đã giảm vào ngày 11.12, nhưng hậu quả dự kiến sẽ kéo dài khi lượng nước lớn tiếp tục chảy qua hệ thống sông.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra, chủ yếu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch không kiểm soát trong suốt thời kỳ công nghiệp, đang làm trầm trọng thêm sự biến đổi tự nhiên về lượng mưa.

Bầu khí quyển ấm hơn tạo ra những biến động mạnh hơn trong thời tiết theo mùa, gây ra những cơn bão và lũ lụt mạnh hơn ở một số nơi, trong khi những nơi khác lại khô hạn trong thời gian dài, theo AFP.