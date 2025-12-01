Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lũ lụt, lở đất tàn phá Đông Nam Á và Sri Lanka: hơn 1.000 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
01/12/2025 14:54 GMT+7

Tính đến hôm nay 1.12, tổng số người chết do lũ lụt và lở đất mới đây ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Sri Lanka đã tăng lên hơn 1.000.

AFP dẫn số liệu mới nhất do Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia công bố hôm nay cho hay số người chết vì lũ lụt và lở đất ở Indonesia đã tăng lên 502 người, và còn 508 người mất tích. Con số mới nhất này nâng tổng số người chết vì lũ lụt và lở đất ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Sri Lanka lên hơn 1.000 người, theo AFP.

- Ảnh 1.

Một khu vực ở tỉnh Aceh của Indonesia bị ngập hôm 30.11

Ảnh: AFP

Đây là số người thiệt mạng cao nhất trong một thảm họa thiên nhiên ở Indonesia kể từ trận động đất lớn năm 2018 và sóng thần sau đó đã giết chết hơn 2.000 người ở Sulawesi.

Đến Bắc Sumatra hôm nay, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nói rằng "hy vọng điều tồi tệ nhất đã qua". Ông nói thêm rằng ưu tiên hiện nay của chính phủ là làm thế nào để gửi ngay viện trợ cần thiết, đặc biệt tập trung vào một số khu vực bị cô lập.

Chính phủ Indonesia đã điều động 3 tàu chiến chở hàng cứu trợ và 2 tàu bệnh viện đến một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ở Sri Lanka, chính phủ đã kêu gọi viện trợ quốc tế và sử dụng trực thăng quân sự để tiếp cận những người bị mắc kẹt do lũ lụt và lở đất do cơn bão Ditwah gây ra, theo AFP hôm nay.

- Ảnh 2.

Một khu vực ngoại ô thuộc thủ đô Colombo của Sri Lanka bị ngập hôm 30.11

Ảnh: AFP

Trước đó, Cơ quan quản lý thảm họa Sri Lanka hôm 30.11 thông báo số người chết do lũ lụt và lở đất do bão Ditwah gây ra đã tăng mạnh lên 334 người, và vẫn còn nhiều người mất tích.

Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tấn công đảo quốc này trong hai thập niên qua, và các quan chức thông báo mức độ thiệt hại ở khu vực miền trung bị ảnh hưởng nặng nề nhất chỉ vừa mới được công bố khi các nhân viên cứu trợ đang dọn dẹp những con đường bị cây đổ và lở đất chặn lại.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, người đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với thảm họa, cam kết sẽ tái thiết với sự hỗ trợ quốc tế.

Trong tuần trước, các hệ thống thời tiết riêng biệt đã mang đến những trận mưa xối xả, kéo dài ở khắp Sri Lanka và phần lớn đảo Sumatra của Indonesia, miền nam Thái Lan và miền bắc Malaysia. Những trận mưa như trút nước đã khiến người dân phải bám trên mái nhà chờ cứu hộ bằng thuyền hoặc trực thăng, đồng thời cắt đứt nguồn hỗ trợ cho nhiều ngôi làng, theo AFP.

